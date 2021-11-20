IKEA宜家｜LDK精選10大收納好物 $30分格箱秒倍大衣櫃縫隙無用位

IKEA、收納｜IKEA宜家家居向來被譽「CP值」極高，不論是文具、收納、執屋好物都應有盡有。面前琳瑯滿目的產品，到底哪一件才是必買的隱藏收納好物？日本雜誌《LDK》整合出「10款IKEA必買的收納好物」，讓大家在臨近年末的日子，更能低成本又高效益地打理家居。



IKEA宜家家居是不少人收納、佈置家居的靈感來源，價格親民之餘設計簡約適合大眾。面對眾多抵買又好用的商品，小資女易於迷失而錯過了許多實用的收納好物。

【IKEA、宜家家居、收納】IKEA宜家家居向來被譽「CP值」極高，不論是文具、收納、執屋好物都應有盡有。(______.s4r@IG)

「10款IKEA必買的收納好物」 最平HKD$4買到 有1款可更善用縫隙空間？

日本雜誌《LDK》最近抽出超過100款商品，並就產品的設計、實用性及性價比3大項作準則評分，並綜合出「10款IKEA必買的收納好物」，全部售價HK$200以下，最便宜的一款IKEA TJABBA雜誌座只HKD$4便買到，而這款雜誌在性價比項目更獲10分滿分。背面有笑臉圖案，還可以將電線穿過圖案，並將電源制和電線通通隱藏得很好，簡約又整齊；

另外，在評測中IKEA的STUK系列分格貯物箱被用家評為，可輕易放在衣櫃縫隙等各種空間，將有限位置變大，騰出更多收納空間。通過日本雜誌《LDK》整合出的「10款IKEA必買的收納好物」，相信定能讓大家在整頓家居時，更能騰出更多空間。

【按圖看】《LDK》實測評選「10款IKEA必買的收納好物」，$4雜誌座可將電源制和電線通通隱藏好；透明玻璃瓶子除可收納食物更有另外用途？▼▼▼

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