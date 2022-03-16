Nike春夏波鞋Top 10推薦　厚底老爹鞋，復古小白鞋打造神級美腿！

強調舒適好走的球鞋，已經是當今每個女人鞋櫃必備的單品！



在時尚趨勢的影響下，近乎取代過去人腳一雙的高跟鞋，身為運動品牌龍頭的 Nike，除了在機能性的鞋款發揮長才，讓熱愛運動的人都能有舒適的鞋履選擇外，再搭配類型的鞋款上，Nike 依然是當今的指標，從時尚品牌的合作，到潮流 icon 操刀設計，Nike 絕對是運動品牌之最。

這次儂編輯整理 10 雙在 2022 年第一季春夏即將推出的球鞋清單！想要購入最新鞋款的女孩，這篇文章請一定要存起來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

AirMax 97

在 1997 年因受到日本高速子彈頭列車的啟發 Nike AirMax 97，無疑是許多潮男鞋櫃的必備款！在近年該鞋款亦推出女性的尺寸與配色，今年春夏品牌以薰衣草紫為題，並搭配上帶有光澤的反光面料點綴於鞋側，讓這雙經典鞋款擁有穿暖花開的氣息。

AirMax INTRLK Lite

白鞋控請注意！這雙名為「AirMax INTRLK Lite」的鞋款，純白的鞋身能無違和的融入各種風格的穿搭中，搭配上超厚的氣墊設計，以及鞋側腳踝處挖低的設計，讓妳即使穿平底鞋，也依然能擁有完美的腿長比例。

Blazer Low '77

帶有復古氣息的「Blazer」系列鞋款，是許多 Nike 鐵粉的最愛！這雙以小白鞋為基底的款式，運用小色麂皮拼接，再加上珊瑚粉色的勾勾標誌，可愛又吸睛，同時又具有好搭配的特性，一定沒有女孩能擋得住它的魅力。

Blazer Mid '77

延續「Blazer」系列鞋款，運用高筒設計的款式，喜歡街頭風格的酷女孩一定會為它動心！黑白簡約的配色，加上該鞋履自帶的復古情懷，簡單穿上一件棉褲、Top Bra 再加上西裝外套，腳上踩這這雙鞋，妳也能神複製新生代超模 Kendall Jenner 的私著。

Daybreak

問世於 1979 年的「Daybreak」，絕對是 Nike 品牌中最經典的鞋款！今年 43 歲的它可愛的鬆餅鞋底，以及微微厚底的設計，一上腳就能成為穿搭重點，在春夏它換上了淡淡的燕麥奶配色，喜歡復古鞋款的人，請妳將它納入囊中。

同場加映：長春花藍精品手袋、銀包9大推介 暖色顯活力、少女味濃增桃花運（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

Nike Daybreak SE

這雙「Daybreak」系列鞋款，保留該鞋型復古的氛圍，在細節上設計師用宛如螢光筆的色彩勾勒，讓整體風格不只復古，還帶點摩登、都會的氣息。

Nike TC7900

這幾年 “老派” 已經不是過世時的代名詞，反而成了年輕人最愛的穿衣風格！這雙「Nike TC7900」鞋款，以老爹鞋風格的設計為藍本，豐富的細節拼接加上厚底的設計，即便它整體用低調的純白呈現，但依然擋不住它迷人的光芒。

Waffle Debut

以Nike復古跑鞋為靈感的「Waffle Debut」，保留了經典的鬆餅鞋底，並在鞋身上以特殊的拆解形式呈現勾勾符號，整體帥氣十足的設計，如果有比較大的尺寸，相信男生也會想要要來一雙。

Waffle One

延續前一雙「Waffle Debut」的整體風格！這雙以燕麥色為基底的「Waffle One」，以更簡練的鞋身呈現，並以甜美的色彩做搭配，可愛的粉色勾勾點綴，充滿少女心的外型真的超可愛！

W Blazer MID '77 LX

Vintage 是近年時尚的關鍵字！不管是伸展台上吹起的復古風，還是喜歡去二手服飾店找穿搭靈感的女孩，喜歡懷舊氣息的人「W Blazer MID '77 LX」這雙鞋款，以法蘭絨面料拼接，搭配上仿舊的鞋底與鞋帶，極具個性的外型，是一雙穿越久就越有味道的鞋款。

同場加映：最百搭帆布鞋6大推薦 Converse、Vans、無印外Superga最顯腿纖長（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

同場加映：胸大女生4個簡易穿搭重點 大領口顯瘦性感 挺身布料告別大媽感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

2022早春必備鞋款Top5！懶人鞋、滑板鞋、毛絨鞋、短靴…全上榜，HamacaSole哈漫克「神級百搭鞋」站整天都不會累！

2022春夏小白鞋Top7！九頭身比例「高度」是重點，增高鞋、帆布鞋...靠Hogan穿出鉛筆腿！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】