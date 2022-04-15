染髮｜春夏3種神級顯白髮色推介　玫瑰奶棕、黑紫色素顏也能駕馭

比起穿錯衣服，整個人看起來很黯淡，染錯髮色才更是秒顯黑。2022年春夏，編編就來分享3款髮色，顯白又吸睛又不挑膚色！感興趣嗎？接著往下看吧！



2022春夏地雷髮色：金色

首先，要先說說地雷色！很多韓星或韓妞染白金、金色髮色，真的仙氣十足，讓人很心動。但，請記住一句話，理想與現實之間，往往事與願違！

除了要漂、漂、漂，很傷髮質、頭皮和荷包之外，對原生膚色的要求也很～很～很高！膚色要超白皙，最好還毫無瑕疵，而且還要懂化妝，否則就會像生病一樣！如果，你都沒有上述的條件，流行歸流行，踩到雷可就不妙了！

2022春夏3種顯白髮色推介

1. 玫瑰奶茶棕色

2022春夏3種顯白髮色推介（IG@am.ton_saena）

最安全也最充滿女人味的髮色－玫瑰奶茶棕，從去年流行到今年，依舊是詢問度超高熱門色！稍稍不同的是2022春夏的玫瑰奶茶棕，稍稍降低了玫瑰色的紅感，加強了奶茶棕的色調，顏色更百搭而且容易駕馭，黃皮女生染上瞬間顯白，膚色看起來白裡透紅，立即化身甜美女神！

不變的是，光線下透著紅棕色調，即使素顏氣色也會很好，非常推薦給喜歡淡妝的女生喔！從來沒有染過紅色調的髮色嗎？真心推薦，這色很可以試試。

2. 亞麻奶茶色

2022春夏3種顯白髮色推介（IG@haum_style）

如果，你天生就是髮量富翁，又只熱愛淺髮色，不用漂亞麻奶茶棕，也可以滿足你的願望！這個顏色屬於明度高的棕色，不用擔心會顯得人無精打采的，還能超級顯白，而且自帶高級感，給人甜美又高貴的名媛感，染它，各種服裝、各種場合都能hold住。唯一缺點，就是容易褪色，洗髮時可以選護色洗髮精，沖洗時水溫不要太高，相信就能維持比較久啦～

3. 黑加侖紫色

2022春夏3種顯白髮色推介（IG@jung_eunhye、equal_garosu）

彩度太高的紫色，不好駕馭，這款黑加侖紫髮色，黃皮、黑皮通通適合！看起來像黑色一樣，卻能在不同光線下會透出深紫色，不僅能讓膚色顯透白，神秘氣質保證男人也無法抵擋喔！最討喜的是，即使沒化妝也不怕氣色很差。重點是，很適合細軟法、髮量少的女生，有豐盈髮量的視覺感喔~棒吧！

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