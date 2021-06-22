經痛｜每次經期都痛到無法下床？瑜伽嬰兒式助你趕走經前症候群

撰文： 運動星球 最後更新日期： 2021-06-22 11:05

在生理期前後，你的情緒反應很大嗎？經痛讓你必須吞止痛藥度日？許多國外研究顯示，日常透過瑜伽運動嬰兒式（Child's Pose），能有效降低月經來時不適，還能達到緩解疼痛的效果，有效戰勝經痛！

瑜伽嬰兒式緩解經前症候群症狀

當生理期前後時，由於女性荷爾蒙變化，導致情緒或是生理上的變化特別明顯，有些女性還會出現經前症候群，如頭痛、乳房發熱腫痛、腹痛、胸悶、焦慮、眩暈、失眠、下肢水腫等現象。而經期來時，因分泌大量前列腺素來刺激腰腹筋膜發炎，導致嚴重的腰腹痛、噁心想吐、頭痛、臉色發白，甚至痛到下不了床的女性為數不少。透過瑜伽嬰兒式伸展腰部和腹部的肌群，對於經前症候群或經痛，能達到有效緩解與預防的效果。

經期做嬰兒式時，骨盆不要高過腹部？

在經期來潮時，有許多女性可能會擔心月經逆流的問題，或是子宮內膜異位症的問題，才會建議經期運動時，骨盆不要高過腹部，像是瑜伽橋式。其實，這是沒有根據的說法。子宮內膜異位症是體質上的問題而非動作導致，因此，月經期間做運動不必有忌諱。不過在飲食上，建議女性平時應少吃冰冷和偏寒食物，像是瓜類和柑橘類、火龍果等涼性食物，同時經期間也不要攝取咖啡因。

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