【哈達瑜伽】3個Yoga Youtuber推薦　6大好處在家初學同樣易上手

哈達瑜珈Hatha Yoga是最古老、最基本、流傳最廣的瑜伽派別，強調在瑜珈體式練習時對於呼吸的控制。 VG享受運動推薦3位YouTube瑜珈達人分享哈達瑜伽教學影片，初學者在家也能輕鬆做。

台灣Space Yoga瑜珈老師Michelle，在她的個人Youtube頻道Michelle Chu Yoga 「瑜伽課名百百種到底要選哪一個？流動？陰瑜伽？到底是什麼？」影片中說道，

哈達瑜珈在一個體式與一個體式中間並沒有串聯，練習時就是做完一個體式結束，然後換另外一個，在每個體式當中停留的時間相對也比較久。在哈達的練習中，對初學者瑜珈基礎課程來說，可能就只會停留八個呼吸或五個呼吸，比較進階的練習者可能會停留到1分半鐘和3分鐘甚至更久。

練哈達瑜珈好處多多︰ 1. 紓緩壓力 2. 鍛鍊深層肌肉 3. 建立正確姿勢 4. 矯正歪斜體態 5. 耐力訓練 6. 提升柔軟度

1. Yoga With Adriene

跟著Adriene 透過正念哈達瑜珈（Mindful Hatha Yoga Workout），伸展疲憊而僵硬的肌肉，透過呼吸放鬆精神，打開肩膀，緩解壓力和緊張感。

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2. Boho Beautiful

Juliana 分享20分鐘哈達瑜珈初階課程，推薦給希望以和平輕鬆的方式結束或開始一天的任何人。

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3. Fightmaster Yoga

45分鐘瑜伽減重全身鍛鍊，適合中階和初學者男女在家中練習。

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同場加映︰天使超模Romee Strijd分享 13 個簡單瑜珈動作

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：VG享受運動／哈達瑜珈新手必收！3位YouTube瑜伽達人教學影片初學者在家也能輕鬆做】