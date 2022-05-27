春季穿搭3大重點示範　運用長裙、波鞋、西裝褸穿出溫柔年輕活力

對於喜歡氣質風格的女孩來說，可正式也可休閒的西裝外套及飄逸感的裙裝是非試不可的單品，不僅本身個性十足，與其他單品搭配也能讓氣質展露無遺，尤其是最近逐漸回暖的天氣，帶有濃厚春天氣息的碎花裙總該從衣櫃裡拿出來了！



不過，這些氣質單品除了能襯托出一個人的氣質，隨著搭配不同鞋款、配件 ⋯⋯ 等，幹練、活潑感也不在話下。

今回就跟著 Dappei 一起看看氣質又甜美的 Instagramer「丁俞錚」如何將裙裝、西裝外套以不同鞋款來搭出自我風格吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 百變裙裝

隨著材質、剪裁的不同，裙裝除了能給人優雅的視覺感受，也能展現俐落、俏皮的面貌。如果你是喜歡高雅又帶有春天氛圍的女孩，不妨嘗試上圖丁俞錚的這套碎花裙穿搭，以溫柔碎花裙來搭配給人帥氣感的厚底皮鞋，再加上與裙裝色系相近的咖啡色毛呢寬沿帽，來營造出優雅又不失個性的視覺效果，完美展現碎花裙除了優雅也能帥氣的一面。而個性較活潑的女孩也可嘗試下圖的搭配方式，以硬挺的牛仔裙搭配溫柔又不失俐落的 V 領針織衫，使得牛仔裙的中性感與針織衫的優雅達成平衡；加上針織頭巾與戶外感的運動鞋，都讓這套穿搭多了 outdoor 感，呈現出活潑又陽光的感受。

2. 西裝外套

喜歡 smart casual 風格的女孩，擁有形形色色的西裝外套是基本的吧！不過除了搭配與西裝外套同色系的西裝褲款、簡約的 T-shirts 來完成 Smart Casual 穿搭，偶爾搭配裙裝也能展現幹練又不失女人味的樣貌。像是下圖中的這套穿搭，看似容易穿出正式感的黑色西裝外套，與白色的小豹紋長裙搭在一起，不僅讓無色系穿搭有了層次感，也使黑色西裝外套的搭配在視覺上更顯年輕、氣質，而腳上的黑色短靴及酒紅色腋下包則讓整體看起來更有氣場。

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3. 各式鞋款

除了以素色皮鞋或靴款來完成一套氣質造型，選用有雕花或花紋設計的鞋款也能展現文藝的一面；像是上圖中，丁俞錚就以小花款式的 V 領淡藍色長裙搭配有手工編織感的藍色背心，透過花紋大小及同色系的深淺不同營造細膩的層次感，而腳上有花紋設計的黑色皮鞋不僅與整身造型相呼應，穩重的黑色也讓這套帶有日系感的造型更顯文青。另外，從丁俞錚的 IG 中也常見他以裙裝或較氣質的造型混搭帶有復古感的運動鞋款；像是下圖中在韓系穿搭常見的襯衫、西裝闊腿褲造型中，搭配休閒感較強的短版的針織背心、羊羔毛飛行帽及熱賣的 NB 327，將戶外感、都會感拿捏的恰到好處，十分適合喜歡氣質風格卻不想被皮鞋束縛的女孩們。

Dappei 結語：

丁俞錚的穿搭對於喜歡多變造型感的氣質女孩可說是行走教科書呢！如果你是喜歡西裝外套、各式各樣的裙裝，但不想單單呈現氣質的樣貌的女孩，不妨看看丁俞錚的穿搭來為日常搭配尋找靈感吧！



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原文：女大生穿搭看 Instagramer「丁俞錚」找靈感，長裙、西裝外套、球鞋搭出氣質不失活潑的 ootd！

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