ZARA折扣日優惠｜年中折扣日全場激減低至55折！入手夏日必備單品

【ZARA折扣日優惠｜夏日單品】ZARA向來都深受女士歡迎，款式低調兼具時尚感，百搭易襯。今天（16／6）開始ZARA官方網站及門市推出夏日折扣優惠，指定男女服裝及產品都有折扣優惠，最低享有55折。女士們夏天的來臨，是時候入手一系列的新衣服。此外， Zara Home不少家品都大打折扣，有興趣的女士不妨留意以下推介及到ZARA官網查看有關優惠。



Zara 是最重要的國際化時裝公司之一， 屬於Inditex，世界上最大的經銷集團之一。通過自有商店網路將設計、製造、配送和銷售整合在一起，形成了獨特的商業模式。ZARA又來到一年的折扣季，早已在昨日（15/6）App優先開始了，今天官網及實體店舖都開始了ZARA折扣優惠，女生不妨先到官網一看，折扣季難免庫存量不多，看上有心頭好就別錯過了，以下《01女生》記者挑選了８款讓人眼前一亮的夏日單品。

【ZARA折扣日｜夏日單品】８款讓人眼前一亮的ZARA夏日單品

【ZARA折扣日｜夏日單品】１.藍色刺繡外套



近年潮流都掀起了刺繡圖案的服務。這款藍色刺繡外套圓領長袖開襟衫；正面花卉印花刺繡細節；前襟配鈕扣。夏天穿起來不會太熱，夏天時必須要有一件的刺繡外套啊！

ZARA折扣日｜藍色刺繡外套HKD 169.00（ZARA官網）

【ZARA折扣日｜夏日單品】2. 粉色粗中跟涼鞋



涼鞋絕對是夏日必備的單品，涼鞋以交叉帶設計鞋面，粗跟配上方頭，涼鞋款採用了AIRFIT® 彈性乳膠泡沫鞋墊，賦予更佳舒適感，透氣度勁佳。

ZARA折扣日｜粉色粗中跟涼鞋 HKD 199.00（ZARA官網）

【ZARA折扣日｜夏日單品】3. 花卉提花針織開襟衫



襟衫是夏日不可或缺的單品，輕盈帶點薄透感的材質的開襟衫，在春天即將轉換成夏天的這段季節交替穿著。

ZARA折扣日｜花卉提花針織開襟衫 HKD 229.00（ZARA官網）

【ZARA折扣日｜夏日單品】4. 黃色迷你編織托特包



編織包身和花卉圖案刺繡；提把和可調可拆式單肩背帶；縮褶閉口；實際尺寸因材質可能與圖片略有不同。

ZARA折扣日｜黃色迷你編織托特包 HKD 259.00（ZARA官網）

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