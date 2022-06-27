ZARA減價｜全線大減價低至4折　15款精選春夏手袋$129起

【ZARA減價】人氣連鎖服飾品牌ZARA由即日起於門市及網店進行年中大減價，最平低至4折。ZARA的服飾如上衣、裙款、長褲等一向都以CP值高見稱。除了服飾外，手袋亦是女生們於ZARA的入手目標之一，今次減價就有不少袋款可以選擇，最平$129起就可以買到，不失為一個平價襯衫的好選擇。《01女生》以下就為大家精選了15款抵買ZARA手袋推介。



近年不少名牌如LOEWE、CELINE、Chloé，等都紛紛推出草編包，非常適合搭配夏日穿搭。不過，名牌草編袋的入手價最少都要千元以上，加上不少屬季節款式，預算不高的女生未必會考慮。而ZARA就推出了多款不同款式及風格的草編包，例如有波希米雅風的繩結編織流蘇托特包、迷你編織托特包等，折扣後最平$159就可以入手，輕鬆趕上夏季草編包熱潮。

除了人氣草編包外，其他春夏季手袋推介之選還有花卉印花透明塑料迷你托特包，袋上印滿碎花圖案，加上防水的透明塑料材質，十分適合帶去沙灘使用。另一款透明手袋就有壓克力手拿包，透明的小方包印有檸檬印花圖案，65折後只需$259，喜歡小清新風格的女生可以入手。另外，亦有其他春夏感十足的糖果色手袋減價發售，例如有粉紅色、薰衣草紫、橄欖綠等顏色。

而其他手袋款式還包括時下流行的腋下包、單肩包、水桶包等，最平減價低至4折，只需$129起，全部減價後只需百元即可入手，多買幾個來配襯不同造型也不「肉赤」！

▼▼▼【按圖看】ZARA減價│精選手袋減價低至4折▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）