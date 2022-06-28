H&M夏季大減價低至5折　$200以下連身裙、上衣、褲裝推介

【H&M減價】連鎖服飾品牌H&M即日起於門市及網店舉行夏季大減價，全場精選指定服裝減價低至半價，價錢最平由$20起。當中，減價的女裝款式包括：連身裙、上衣、褲裝等，不少都百搭易襯，以下就為大家精選了抵買的夏日女裝款式。



連鎖服飾店H&M的分店眾多，一直都是不少女生的購物好去處。即日起，H&M於門市及網店舉行夏季大減價，超過 500 款男、女、童裝當季單品，以及美妝同家品低至半價發售，相當抵買。女裝方面，減價的款式就包括：連身裙、上衣、褲裝等，最平$20就可以入手一件打底背心，以下精選$200以下的減價服裝單品。

H&M減價│荷葉邊洋裝 原價$229；優惠價$100

踏入夏天，當然少不了春夏感十足的碎花單品，紅色碎花荷葉邊洋裝就採用了微A字剪裁的中長版洋裝設計，上部有雙層寬荷葉邊，高腰處有抓皺接縫設計，而V領設計亦可小露性感，讓女生露出迷人鎖骨。

H&M減價│荷葉邊洋裝 原價$229；優惠價$100（H&M）

H&M減價│加大碼亞麻混紡襯衫 原價$279；優惠價$100

Oversize的男友風襯衫一直都不會過時，H&Ｍ這款Oversize襯衫採用亞麻混紡材質，加上Oversize設計及長後擺慵懶感十足。此外，除了可以單穿外，穿背心時更可以當外套穿著，一件衫有兩種著法。

H&M減價│加大碼亞麻混紡襯衫 原價$279；優惠價$100（H&M）

H&M減價│短版上衣 原價$99.9；優惠價$50

要抵抗炎炎夏日，背心絕對是必備的時尚單品之一。這款黃白格仔背心色調夏日感十足，採用柔軟泡泡紗布料及傘狀荷葉浪邊下襬設計。同時背心屬短版款式，可以露出小蠻腰，小露性感。價錢更是半價，由$99.9減至$50就可以入手。

H&M減價│短版上衣 原價$99.9；優惠價$50（H&M）

H&M減價│側開衩寬管褲 原價$229；優惠價$100

闊腳褲是近年大熱的時尚單品之一，此款側開衩闊腳褲採用了高腰剪裁，不但修飾腳型，在視覺上更有拉長雙腿比例的視覺效果。同時，闊腳褲休閒得來又不失知性美，不但可以上逛街時穿著，即使當上班裝扮亦不失禮。

H&M減價│側開衩寬管褲 原價$229；優惠價$100（H&M）

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）