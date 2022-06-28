Tory Burch官方半價大激減　腋下包、Tote Bag、水桶包$1,890起

Tory Burch減價｜美國輕奢手袋品牌Tory Burch一向都深受一眾OL及女生們的歡迎，就連倪晨曦也愛用。近日，香港Tory Burch門市及官網就推出年中減價優惠，多款精選手袋都以優惠價發售，最平激減低至半價，只需$1,890起就可以入手腋下包、Tote Bag、水桶包等時尚手袋款式，以下《01女生》就為大家精選了10款抵買靚款。



Tory Burch減價│Color-Block Bucket Bag 原價$5,800；優惠價$4,060

水桶袋不但是近年的熱門時尚單品，而且容量又夠充足，成為不少女生的心水手袋款式。Tory Burch的這款水桶袋採用白色及橙黃色的拼色設計，簡約得來又不失春夏感。另外，底部低調地飾有Tory Burch的標誌，同時更附有手柄及肩帶，可以手提式側揹兩用。

Tory Burch減價│Color-Block Bucket Bag 原價$5,800；優惠價$4,060（Tory Burch）

Tory Burch減價│Jacquard Studio Shoulder Bag 原價$4,200；優惠價$2,940

說起近年最流行的手袋款式，腋下包絕對榜上有名。腋下包一向都以復古風格見稱，Tory Burch的Jacquard Studio Shoulder Bag更特別使用了品牌的T Monogram圖案，配上了皮革拼金屬肩帶，令整個手袋的復古味更濃。

Tory Burch減價│Jacquard Studio Shoulder Bag 原價$4,200；優惠價$2,940（Tory Burch）

Tory Burch減價│Ella Small Tote 原價$2,700；優惠價$1,890

Tote Bag一向都OL喜愛的返工袋之選，Tory Burch的Ella Small Tote容量充足，不但可以放入日常工作文件，就連13寸的手提電腦都放得下。加上手袋以尼龍材質製作，重量較輕便之餘又耐髒，減價後只需$1,890即可入手，是OL上班袋的好選擇。

Tory Burch減價│Ella Small Tote 原價$2,700；優惠價$1,890（Tory Burch）

Tory Burch減價│Kira Chevron Mini Vanity Case 原價$4,550；優惠價$3,185

不少品牌近年都推出各式的化妝包手袋款式，Tory Burch也不例外。Tory Burch的Kira Chevron Mini Vanity Case外型復古，簡單飾以V形絎縫設計及Tory Burch的標誌，時尚感與容量同時兼備，可以手提或斜揹。

Tory Burch減價│Kira Chevron Mini Vanity Case 原價$4,550；優惠價$3,185（Tory Burch）

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）