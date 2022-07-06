男人最反感的8種女生穿搭　碎花裙未算老土、動物紋單品最攞命？

關於服裝穿搭的喜好，每個人都不盡相同，有時候性別也是影響審美觀的因素之一。在服裝穿搭的領域，男性與女性的看法常常會大相逕庭，很多女生覺得超好看的衣服，男生看了可能滿頭滿問號，有些男生的日常穿搭也會讓女生感到不解。日前就有男性網友發文，點出了「男生看不懂的女生8種地雷穿搭」，引發熱議。



原PO在Dcard上發文表示自己是一個「大直男」，常被女友覺得在穿搭上不懂她的想法，因此在文中列出了8種自己不喜歡的女生穿搭類型，想詢問大家的意見。其中包括了許多女生喜歡的單品，像是寬褲、碎花洋裝、老爹鞋等，引來許多人留言討論。

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1. 頸鍊=狗鍊

原PO表示，頸鍊是「地表上男生都不懂的搭配」，某次女友戴了頸鍊出門，他甚至直接脫口而出「這是狗鍊嗎？」引起女友不滿。但詢問女性朋友時，她們卻都表示頸鍊好看又百搭，讓他感嘆「這就是男女的審美觀差異吧」。

不過，留言區也有網友反駁，並非所有男生都覺得頸鍊不好看，「我男友超愛看我戴頸鍊」，也有人表示「頸鍊很美好嗎」、「頸鍊我一開始也不懂，但後來越看越性感」。

2. 寬褲=睡褲

近年來非常流行的寬褲，在直男眼中居然淪為睡褲！原PO表示，一般的寬褲他沒有想法，但沒有腰身的鬆緊寬褲穿在身上，根本就像「睡褲外穿」。他認為原因在於寬褲看起來很不修身，「如果上半身又穿一個寬鬆的T-shirt，整個人就像剛從床上醒來的樣子。」

原PO對寬褲的看法，在底下的留言區引來許多女生反駁，「寬褲超讚，舒服到爆」、「寬褲根本就是梨形身材救星」、「穿寬褲真的超舒服，又涼又輕鬆」、「寬褲明明就很棒」。不過也有人表示贊同，「寬褲真的不小心搭配會變很醜」。

3. 碎花洋裝=阿嬤洋裝、窗簾

原PO聲明，自己也覺得碎花洋裝還不錯，有一種日系少女的感覺，但身邊的朋友卻都覺得碎花洋裝穿起來很像「祖母」。「有些碎花的花紋很像80年代的窗簾拿來做的，如果選到大紅大紫的碎花洋裝，會有點像行走的窗簾。」

很多人認為，碎花洋裝雖然能夠彰顯氣質，卻非常挑人穿，「碎花洋裝有時候穿不好顯老顯胖是真的」、「碎花一定要看起來修長才好看」。

4. 單車褲=下半身臃腫

「我覺得穿單車褲通常會顯得下半身很臃腫」，原PO直言，單車褲對他而言就是一件「會把所有缺點放大的五分褲」，不為什麼會有人喜歡穿。雖然也有些反對的聲音出現，但這一項意外得到滿多人的認同，「單車褲so ugly」、「單車褲真的很醜，看起來超臃腫」、「超級看人… 跟看腳…」。

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5. 各種動物紋路衣服=舞棍阿伯

豹紋、斑馬紋、乳牛紋等等動物紋路的衣服，往往在配色、風格上都十分強烈，原PO表示，許多豹紋常搭配紅、紫等底色，根本像「舞棍阿伯」會穿的，「目前還真的想不到有什麼動物紋路是好看的。對於動物紋的元素，有人認同原PO的看法，也有人認為，其實有只要好好搭配，動物紋路的服飾看起來其實非常時尚。

6. 老爹鞋=MK標配

原PO直言，又大又厚的老爹鞋根本就是「MK標配」，不懂為什麼穿起來像巨人腳的老爹鞋會這麼受歡迎，還有各種大品牌出產，「送我我也不要。」

留言區有女網友表示，「身為女生我也看不懂老爹鞋」，不過也有人指出，老爹鞋只要選對版型，穿起來就會很好看。

7. 破褲=讓人想縫起來

破褲也是近年來非常流行的穿搭之一，原PO表示，如果破一點點還可以，但那種有大範圍破洞的破褲，就讓他相當不解，「真的好想發揮客家精神幫你把褲子補好。」同時他也認為，破褲不論是男是女，穿起來都不太好看。

不過也有網友表示，原PO說的那種大範圍破洞的破褲，現實中幾乎很少人穿，也覺得大多數破褲明明就破得相當合理而且好看。

8. 超厚羽絨外套=米其林寶寶

「只有我覺得超厚羽絨外套很像一個行走的米其林寶寶嗎？」原PO指出，其實香港冬天好像不太需要這種超厚羽絨外套，尤其有些人又喜歡穿一些大紅大紫的顏色，「真的就像我嬤嬤去菜市場的穿搭。」

對此有人反駁，「羽絨外套必買好嗎，保暖又很歐美」，不過也有人贊同原PO的看法，「羽絨外套我也不懂，香港有冷成那樣嗎？」

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男女審美觀迥異引發熱議 網意見兩極

這篇討論女生穿搭的貼文在Dcard上引發話題，累積了1,600多則留言。當中有人非常贊同原PO的看法，直呼「我也不懂」、「雖然是女生，但是完全認同」。不過，也有人覺得原PO文中與的例子都相當極端，這些類別的衣服，只要不選擇過度誇張的款式，其實穿起來都會好看。也有人指出，好不好看的關鍵其實不在衣服，「長相問題啦，真的好看的褲子穿頭上都是時尚」、「時尚的完成度在於臉」。

除了關於服裝的討論外，也有人覺得，自己喜歡穿什麼，根本不用經過別人評價、認可，「穿搭是自由吧為什麼要繞著原PO轉」。此外，部分男網友也站出來發話，「你自己看不懂關男生屁事，這幾種我全部都喜歡」、「不是你自己不喜歡就是地雷欸」。

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