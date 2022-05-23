返工提神｜不用喝咖啡！起床至出門間　用瑜伽、音樂6招快速醒來

早上起床準備上班上課，仍然感到疲倦、想睡，因此每天必須喝一杯以上的咖啡以提振精神，否則大大影響事業、課業。美國營養與飲食學會發言人Nancy Z. Farrell Allen表示，現代人壓力大，大家都希望保持精力，但對某些人來說，咖啡會導致胃部不適或腹瀉，甚至有人會心悸。最根本的解決方式是晚上保持良好的睡眠，才能在白天感到有精神。但是，如果平時睡眠品質難調整，不妨參考6種最自然的「快速醒來」方法，且不需要一直喝咖啡提神。



6種天然方法 助你每早快速醒來：（按圖了解）

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1. 早晨5分鐘瑜珈 分泌「腦內啡」醒腦心情好

據《CNN健康》健身撰稿人、女性減肥教練Stephanie Mansour表示，早上做5分鐘的瑜珈可顯著提高能量水平。她說，透過瑜珈可改善血液循環，和緩解僵硬、酸痛以喚醒身體，而且做瑜珈還會產生會使自己感覺美好的「腦內啡」來啟動大腦。

Mansour補充，將手臂高舉過頭頂、伸展雙腿，或加快心率等動作，都將有助於增加能量。Mansour表示通常會伸展胸部，然後是背部和下半身，以改善血液循環。

2. 戶外散步比喝咖啡更自然

Mansour說，運動可以喚醒身心，「比喝咖啡更自然、更持久」，而在戶外運動更能讓好處加倍。例如，早晨平靜的在外散步，比起在家中活動，踏出戶外可以看到不同的東西，打開視野、心胸遼闊，像是天空、樹木，鳥語花香與大自然等，這都會提升能量。

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3. 播放感到愉悅的音樂 研究：減輕疼痛、疲勞感

早上聽歡快的音樂，可以讓腳步振作起來，Mansour表示，根據2020年一項研究指出，快節奏的音樂相當於每分鐘約170次的心跳，可在運動鍛煉前提升情緒，減輕過程中的疼痛和疲勞感，並提高表現和耐力。170有多快？例如Eminem的《Lose Yourself》是每分鐘171拍（bpm），Jay Z的《Empire State of Mind》是173 bpm，Beyonce的《Naughty Girl》是199 bpm。或是國民小天后Taylor Swift的《Untouchable》甚至高達200 bpm。

4. 晨起補充水分 減少器官負擔

睡了一夜之後，身體往往缺乏水分，水分對大腦和身體功能很重要，Farrell Allen表示，根據2011年關於水和健康的評論，當器官（例如腎臟）必須在水分不足的環境中發揮作用時，能量的消耗就會增加。Farrell Allen建議，「每天早上醒來，第一件事就是喝一杯約300毫升的水，有時候會加一點點檸檬並稍微加熱」。

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5. 嘗試芳香療法 喚醒身心

Farrell Allen表示，可透過芳香植物萃取物和精油進行按摩、沐浴等，例如柑橘類，或有咖啡香味的沐浴乳（露），也可以在吃早餐時，點燃咖啡香味的香氛蠟燭。

6. 早餐選擇蛋白質、纖維

Farrell Allen表示，一頓富含蛋白質、健康脂肪和纖維的早餐，可使血糖上升速度較慢，讓身體擁有更持久的能量。Farrell Allen建議，早餐可選擇全麥多士、雞蛋、牛油果、低脂乾芝士、無糖乳酪，乳酪上面還可加些許麥片、合桃，或是補充一些番茄、橄欖、小黃瓜、菠菜等食物。

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