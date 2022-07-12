3大小白鞋保養法+推薦鞋款　家中2樣物品即可防水防污

【小白鞋保養法／小白鞋推薦2022】女生們最愛的百搭鞋款必定要數小白鞋莫屬，簡單的一對白波鞋不論是襯裙裝或褲裝都不會「炒車」是安全又百搭易襯的選擇。不過小白鞋的因為顏色的關係較易變髒變黃，讓人又愛又恨。以下《01女生》就為大家整理了3招保養小白鞋的貼士，想讓小白鞋的壽命更長記得要留意。



小白鞋保養法│防水防污噴霧

最適合懶人的小白鞋保養法便是使用防水防污噴霧。市面上有不少針對波鞋的防水防污噴霧發售，在穿著小白鞋前將防水防污噴霧按指示均勻地噴於整對鞋上，便可以有一定程度的防水防污效果，不但可以令小白鞋更耐髒，下雨天亦不怕會弄濕鞋子，保持雙腳清爽，不用忍受一整天的不適。

小白鞋保養法│防水防污噴霧（GettyImage）

小白鞋保養法│蠟燭+爽身粉

如果家中沒有防水防污噴霧，使用蠟燭及爽身粉同樣可以達到一定程度的防水防污效果。想達致防水效果，女生們可以將白蠟燭塗在小白鞋的鞋身，塗抹後用風筒加熱鞋身，使塗在鞋上的白蠟熔化，從而達致防水效果。之後就可以使用爽身粉，只需薄薄一層將爽身粉輕輕拍在鞋身，那麼沙子、灰塵等髒東西便會隨著爽身粉掉下來。

小白鞋保養法│蠟燭+爽身粉（GettyImage）

小白鞋保養法│按白鞋材質選擇不同的清潔劑

小白鞋常見的材質分別有：帆布、皮革、及麂皮，由於材質的特性各有不同，所使用的清潔劑以及清潔用具亦有分別，例如皮革應使用皮革清潔劑、乳液、或牙膏作清潔劑，忌用有刷毛的工具擦拭，以防留下刮痕。而帆布及麂皮就可以使用中性清潔劑、舊牙刷來清潔。

帆布：中性或中性偏鹼性的清潔劑、肥皂、牙刷、紙巾

皮革：皮革清潔劑、乳液、牙膏、短毛軟布、棉花棒

麂皮：中性清潔劑、舊牙刷、毛巾、風筒



小白鞋保養法│按白鞋材質選擇不同的清潔劑（GettyImage）

小白鞋的潮流歷久不衰，小白鞋不少都設計簡約，因此襯裙裝或褲裝都非常百搭無違和感，不論是一眾名人女星以至普通女生都至少人手一雙，可見小白鞋的威力之大。而各大品牌如Nike、Adidas、Veja、Alexander McQueen都推出了不少款式的小白鞋，以下就為女生們推薦了6款的百搭小白鞋。

▼▼▼【按圖看】小白鞋推薦2022│6款大熱百搭鞋款▼▼▼

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