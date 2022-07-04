ORiental TRaffic減價低至半價　精選15款上班鞋$195起

【ORiental TRaffic優惠】OL大愛的日本人氣連鎖鞋履品牌ORiental TRaffic由6月30日起於全線分店舉行Summer Sale夏日大減價，大量精選鞋款減價低至半價發售，當中包括：樂福鞋、高踭鞋、平底鞋等，最平$195起就有交易，絕對是入手上班鞋的好時機，以下《01女生》就為大家精選了值得入手的抵買靚款。



由即日起，ORiental TRaffic全線舉行Summer Sale夏日大減價優惠，精選鞋款減價低至半價，最平由$195起。除了減價款式外，正價鞋款買滿兩對或以上更可享額外9折優惠。

樂福鞋是近年大熱的不敗時尚款式，不論是搭配知性優雅造型或是復古中性風格都可以輕鬆駕馭，是女生鞋櫃的必備鞋款。當中，兩穿鏈條樂福鞋由$590減至$413，採用了深邃配色的皮革質料配以金屬鏈條作點綴，而且皮質軟熟，細長的楦型都能避免壓迫雙腳，還可以踩跟穿著。想更加優雅隨性的女生就可以選擇樂福拖鞋，價錢由$490減至$343。另外，牛津鞋減價後同樣可以$413的優惠價入手。

▼▼▼【按圖看】ORiental TRaffic優惠│精選減價樂福鞋款式及價錢▼▼▼

踏入夏天，女生們都會想入手一雙涼鞋來迎接炎熱天氣，而ORiental TRaffic就有不少減價涼鞋款式值得入手。當中，不少踝帶涼鞋款式都採用低跟扣帶設計，顯得知性又優雅，適合配襯不同的裙裝。雨季期間，女生最煩惱便是鞋子被雨水沾濕，此時便可以選擇一些有高防水台的涼鞋款式，有增高效果之餘，下雨天更可以避開地上水坑。

▼▼▼【按圖看】ORiental TRaffic優惠│精選減價涼鞋款式及價錢▼▼▼

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OL們亦可以趁今次ORiental TRaffic大減價入手上班鞋。當中，優雅的瑪麗珍鞋一向都是深受女生歡迎的鞋款之一，減價後由$490減至$245，更有不同顏色可以選擇。而追求舒適感的女生就可以入手各式平底鞋，不少都設計低調簡約，百搭易襯。想有增添職場氣場的女生亦可以選擇高踭鞋款式。

▼▼▼【按圖看】ORiental TRaffic優惠│精選減價上班鞋款式及價錢▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）