牛仔褸｜4個經典不敗丹寧穿搭技巧　Mix&Match穿出甜美型格時髦感

Denim on Denim 早已是經典不敗的定番穿搭，因為布料厚實、挺度佳，相當適合在秋冬之時搭配出層次感穿搭，讓人看起來很有精神又極為時髦，其他優點還有耐磨、耐髒、方便等等，是時尚達人降溫時不會錯過的搭配方式。



1. 深淺層次

丹寧穿搭講求靈活的層次感，可以選擇深淺不一的丹寧單品來營造漂亮的視覺漸層，若是同樣深淺的丹寧，則建議運用內搭不同顏色的上衣，或是短版 T 露出肌膚，藉此來做出區隔，避免整體看起來太平面。

2. 凸顯線條

單寧或牛仔布本身是磅數高、很剛硬形象的布料，穿在身上同樣會將視覺效果變得太過方正，不妨運用腰帶繫出腰部線條，或是把衣服紮進褲子將褲頭露出來等方式強化腰部位置，藉此增加身體上的曲線感，會使你的 Denim on Denim 看起來更加靈活。

3. 特色巧思

若是覺得全身都一樣的顏色太過無聊，可以選擇拼接、圖騰、刺繡 ⋯⋯ 等繼加工過的款式，簡約搭配依然讓人覺得項精心打扮過，或是讓整體造型有一個跳脫的顏色，如果買不到特殊款式的話，可以自己善用內搭的衣服、絲巾等來自行增加色彩，讓造型有個畫龍點睛的重點。

4. 疊穿混搭

最後就到最容易翻車的一個部分，因為疊穿混搭的通常是外套、風衣等都是大件的衣服，只要長短比例抓不好就容易看起來非常奇怪，有個原則就是「薄的穿在裡面」，也就是風衣、背心等不管長短都可以試著穿在牛仔外套裡面，而羊毛大衣、羽絨衣這種厚的則穿在外面。

Dappei 結語：

寫了四項的穿搭注意事項，其實最離不開的就是「靈活」，而色彩、曲線、細節巧思與運用都是能讓整體造型呈現靈活的幾個地方，讓這樣適合天冷的穿搭手法不會顯得沉悶，在秋冬當整條街上最靚的仔！



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原文：經典不敗的丹寧穿搭，永不過時的「Denim on Denim 」穿搭技巧，靈活混搭讓時髦度翻倍！

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