DIOR手袋｜星座主題Lucky Dior系列　星星刺繡袋、運動鞋$1,950起

【DIOR手袋2022】DIOR最新推出新限定系列單品Lucky Dior！Lucky Dior以星座為主題設計，當中包括了手袋、鞋款、飾物等時尚單品，全部都以星星或星座圖案設計，精緻又時尚感十足。以下《01女生》就為大家精選了必買的款式推介，一眾星座控記得入手。



DIOR全新的限定系列 Lucky Dior由 Maria Grazia Chiuri 設計，為向Dior先生對星座的熱愛致意，全系列以星座為設計靈感的 Zodiac Pixel 印花以亮麗色調重新演繹。

手袋方面，多款DIOR的熱門手袋都推出了Lucky Dior限定版，分別有：DIOR BOOK TOTE、LADY D-LITE 手袋、LADY DIOR 手袋等袋款。多款人氣手袋換上了奇幻繽紛的星座符號Dior Pixel Zodiac 主題圖案刺繡。當中，更把幸運星以金屬孔眼飾釘形式，裝飾經典 Dior 手袋上的 Cannage 藤格紋圖案，設計驚喜。

▼▼▼【按圖看】DIOR手袋2022│Lucky Dior限定版手袋款式及價錢▼▼▼

除了手袋外，DIOR還推出了Lucky Dior限定版鞋款。推介的款式就有WALK'N'DIOR 運動鞋，採用白色多色刺繡棉製作，綴以 Dior Pixel Zodiac 主題圖案，精緻得來又可為造型增添時尚氣息。喜歡簡約款式的女生則可以選擇DIOR STAR 運動鞋，由白色小牛皮綴以金色色調「CD」和「Christian Dior PARIS」標誌，其中一個鞋帶孔眼飾有金色飾面金屬星星，屬百搭易襯的小白鞋款式。

▼▼▼【按圖看】DIOR手袋2022│Lucky Dior限定版鞋款款式及價錢▼▼▼

另外，Lucky Dior系列亦有其他配飾及首飾。女生最愛的耳環及手鏈就以金色星星設計為主，能為整體造型增添亮點。其他的配飾則有腰帶、絲巾等。

▼▼▼【按圖看】DIOR手袋2022│Lucky Dior限定版鞋款款式及價錢▼▼▼