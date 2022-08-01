夏日涼鞋推介｜Chloé官網限時優惠低至$2XXX起　夏日懶人必備單品

【夏日涼鞋推介2022｜Chloé】近日天氣酷熱，不少人為了解熱消暑都想盡方法，而陽光與海灘正是夏天的最佳代名詞！再者踏入玻夏天又是女生一個購物的好藉口，把自己的衣櫥增添不同類型的時尚單品，而簡約清涼的涼鞋亦成為熱門搭配單品之一。不少奢侈品牌都紛紛推出不少新款涼鞋，夏天絕對不能不入手！



夏日涼鞋推介2022｜不少奢侈品牌都紛紛推出不少新款涼鞋。 （pinterest）

近日奢侈品牌Chloé官網推出夏日限時優惠折扣，官網不少時尚單品大打折扣，而甚至近年Chloé大熱款的夏日涼鞋都有折扣，Chloé不少涼鞋設計感強，舒適感更是爆棚，作為日常鞋毫無懸念。現時夏日涼鞋款最低$2590起，以下將會為大家推介8款百搭休閒款的涼鞋給大家，有興趣的女生一定不能錯過限時優惠 。

8款Chloé百搭休閒款的涼鞋：夏日必備時尚單品

夏日涼鞋推介2022｜1. Chloé Woody Flat Slide



這一雙粗帶羅馬小涼鞋以棕色為主調，鞋底薄薄的絕無厚重感，而且完全不磨腳，舒適度滿分。羅馬編織元素具有極高的辨識度，且穿上腳更顯得修長斯文，簡單搭配一條牛仔褲、短褲、裙子即使可以外出，而且大家到沙灘都完全無負擔。

夏日涼鞋推介2022｜1. Chloé Woody Flat Slide 原價：HK$ 5,200 ；折扣價HK$ 3,640（Chloe官網）

夏日涼鞋推介2022｜2. Chloé lucille flat slide



第一眼看到感覺跟愛馬仕那款人氣涼鞋略微相似，不過愛馬仕未必是人人都可以支付起，不妨女生們可以購買Chloé這款代替一下。簡單百搭的深棕色為主調，不愛過分花巧設計的女生都可以考慮一下。此外單純搭配一條牛仔褲，即時讓簡單的穿搭增添時尚感。

夏日涼鞋推介2022｜2. Chloé lucille flat slide 原價：HK$ 5,400 ；折扣價HK$ 3,240（Chloe官網）

夏日涼鞋推介2022｜3. Chloé Woody Flat Mule



Chloe Woody 系列自推出後深受不少女生喜愛，不但款式簡約易搭，無論什麼風格都能很好的消化，且價錢相對其他奢侈品牌而言較為友好，大家亦不感心疼。這款跟經典Woody 系列稍微不同，但同樣設有Chloe標誌，不愛高調的女生這對完成相當合適，最重要是懶人必備鞋款。

夏日涼鞋推介2022｜3. Chloé Woody Flat Mule 原價：HK$ 3,700 ；折扣價HK$ 2,590（Chloe官網）

夏日涼鞋推介2022｜4. Chloé lucille high-heel sandal



上班一族的女生平日上班穿著拖鞋款的涼鞋或許過份休閒，不過這款高跟涼鞋帶着一絲慵懶和斯文感，明目張膽的增高，不僅不突兀還有微微的復古感。除了上班外，約會、跟朋友聚會亦很好搭配，，還顯得腳特別纖細。

夏日涼鞋推介2022｜4. Chloé lucille high-heel sandal 原價：HK$ 6,200 ；折扣價HK$ 3,720（Chloe官網）

▼▼▼【按圖看】夏日涼鞋推介2022｜不僅腳感舒適，且顯得腳特別纖細，夏日涼鞋款看似簡單卻極具高級感！▼▼▼