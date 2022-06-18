日本OL最愛10大精品手袋推介　容量大、袋型百搭好襯衫萬元內入手

市面上有那麼多種包包，該如何為自己挑選通勤包呢？



首先最重要的當然是尺寸，依照工作上會用到的必需品，可將A4文件、手提電腦、平板好好收納的才能列入候選包選項之中。此外，剪裁線條俐落的包包最適合通勤、公出使用，並可挑選與自身服裝相仿的色系，隨時隨地保持完美的專業印象，為職場生涯加分。

【含產品資訊及售價】以下就為大家列出日本人氣名牌通勤手袋十選，來看看獲得日本女生青睞的有哪些吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. CELINE TRIOMPHE帆布小型直式托特包

CELINE經典老花搭配俐落直式設計，並附上可調整長度的背帶，可手提可肩背，讓你在日復一日的通勤生活簡單就能擁有不同的穿搭風格。

2. Saint Laurent 購物托特包

「Saint Laurent」聖羅蘭托特包以絕對不會出錯的沉穩黑色搭配柔軟親膚皮革，適合長時間通勤、出公差，精緻卡片套可取下，便於午休攜帶外出用餐。

3. LV NEVERFULL MM 托特包

大家都很熟悉的 LV「NEVERFULL MM」系列托特包是萬年不敗的人氣通勤包，經典LOGO紋路搭配鮮豔的搶眼內襯，不分年齡都非常適合。兩側可收口，並附可拆式零錢包，若在專賣店購買還可自由挑選貼紙，打造獨一無二的通勤包。

4. GUCCI 1955 HORSEBIT 托特包

GUCCI重現經典的「1955 HORSEBIT」系列的特點在於每款包都有馬銜扣，藉以呼應了他們起源於高級馬具的歷史。這幾年復古風大為流行，馬銜扣托特包也成為日本眾多通勤族的首選。

5. DIOR Book Tote 刺繡帆布包

DIOR在2018年推出的「Book Tote」刺繡帆布包上市以來造成全球搶購，正如他的命名，這款就是適合拿來裝書的大容量包，手工打造、堅固耐用又好裝，是通勤族的最佳後盾。

相關文章：Charles & Keith｜8款深苔蘚綠手袋 水桶包、Tote Bag小資女必敗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

6. VALENTINO Rockstud 大款鉚釘購物包

義大利VALENTINO的「Rockstud」搖滾系列擁有高人氣，在簡單線條的托特包鑲上特有的整排鉚釘，雖然低調卻又讓人難以忽視，適合帥氣的酷女孩所擁有。

7. STELLA McCARTNEY LOGO托特包

「STELLA McCARTNEY」為披頭四成員保羅麥卡尼（Sir James Paul McCartney）女兒所成立的牌子，身為環保主義者的她使用不會犧牲動物的特殊材質，打造輕量又耐用的包包，非常適合通勤族群使用，可減少肩頸壓力。

8. Salvatore Ferragamo STUDIO BOX包

「Salvatore Ferragamo」於2018年推出Studio Bag包款，採用純天然頂級義大利皮革打造，精緻的Gancini扣飾是其特色，包包硬挺方正，一年四季都可背，適合任何工作場合。

9. TOD'S TIMELESS 購物包

若你早已有了線條方正的通勤包，想換換不同風格的款式，那務必考慮TOD'S去年推出的「T TIMELESS」系列托特包，特殊的弧形線條以及好裝的大容量深受日本女生喜愛，品牌經典大T金屬綴飾可說是畫龍點睛。

10. GOYARD 經典St. Louis 防水帆布LOGO購物包

來自法國的GOYARD拒絕廣告曝光，總是帶點神祕色彩，除了受到日本女生青睞，男性上班族也非常愛用！這款購物包採用防水橡膠帆布製作，柔軟且帶有輕盈感，不只耐用更是防水，適合上班族長時間使用。

幫自己挑個好用的通勤包！

以上就是日本人氣名牌通勤包10選，挑一個耐用好看的包可說是職場生涯重要的事之一，除了可彰顯自己的專業形象，對整體氣質也是大加分，立刻為自己挑個好用耐看的通勤包吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】