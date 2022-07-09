職場穿搭｜Tory Burch黑色手袋因劇賣斷貨　5款OL通勤包6千內入手

蟬聯Netflix榜首數週的韓劇《我的出走日記》，靠著一家三姐弟在大城市奮鬥的故事，吸引無數粉絲追劇，其中飾演二姐廉美貞的金智媛，在日常通勤時最愛用的Tory Burch 黑色Mcgraw Tote Bag 也因劇爆紅，加上這款包5千多就能入手的親民價格，讓許多小資女都爭相到店訂購（目前缺貨中），所以今天我們就要推薦5款來自TB的黑色公事包！



MCGRAW托特包

採用手感溫潤耐刮的荔枝紋皮革製成，在包身正面點綴同色調黑色縫線與TB經典皮標，再經由扭結編織設計連接包身和提把營造類一體成型的結構，同時又搭配上可用於單肩、斜揹使用的可調式肩帶，讓你無論高矮胖瘦都能輕鬆上肩，像金智媛一樣揹出俐落時髦感。

5款來自Tory Burch的黑色通勤包推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Perry三層托特包

專為多功能任務設計的Perry托特包，有著寬敞大袋口和超長肩帶設計，讓你能裝入各種A4會議文件和生活必需品。除此之外，為了方便通勤族能隨身攜帶各類電子產品，特別設計了一個獨立拉鏈隔層，能讓你裝進13英寸筆記型電腦或平板，同時兼顧實用與造型性。

KIRA CHEVRON 翻蓋小肩背包

如果你跟儂編一樣習慣把筆電放在公司，外形小巧的新款 Kira 單肩包就會非常適合你，採用狹長型方正設計，皮革短肩帶上肩後能完美貼合在手臂下方，當作腋下包使用；若想要騰出雙手也可以改用長金鏈斜背。醒目V 字形絎縫和黃銅Logo設計，讓你一路從早用到晚上、揹去Party也ok！

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KIRA 迷你肩背包

雖然同是Kira系列的包款，但外型融入弧形線條的迷你包，特別採用帶中性風的直線性絎縫，藉此詮釋經典美式汽車裡的豪華皮革內裝。經久不衰的時尚輪廓，搭配 1 個內部開放式隔層以及2 個外側背面卡袋設計，讓你在通勤時能把卡片、鑰匙擺放在靠近身體的小格層，方便自由拿取使用。

ROBINSON 肩背包

以品牌設計師Tory Burch的父母 Buddy 和 Reva Robinson 來命名的新款 Robinson 單肩包，採用最優質的防刮皮革製成，讓你出門在外通勤時不用小心翼翼。圓潤掀蓋設計和小一號Kira金屬Logo，讓你在日常生活中以最低調的方式展現好品味，如果擔心包包太小會裝不下手機，品牌也貼心公告這款包能完美裝下 iPhone 11 Pro 和三星 Galaxy Note 10+ 的所有手機尺寸。

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