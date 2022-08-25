見男友家長5大穿搭指南　提升好感、討長輩歡心　留下完美第1印象

第一印象超重要，一眼從穿搭上感受到你的自信好氣色，無論是第一次出門約會、與男友家人見面、親戚家人聚會，都是好好展現自己的關鍵時刻！



對好感穿搭還不知道該如何下手嗎？不要擔心，今天儂編整理5項要點，讓你輕鬆應對不同場合的穿搭考驗，用溫柔乖巧的一面，贏得長輩的歡心。

5個見男友家長的穿搭選擇，輕鬆讓長輩們留下良好印象！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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柔和色調襯衫

襯衫是保守派的必備單品絕不出錯，在初次見面時，選擇有領子的衣著，能夠讓你散發簡約知性美，讓對方感受到你對此番邀約的重視，在鄭重的場合、會議也非常適合，絲滑面料與亞麻材質較涼爽，更適合夏天著用，尺寸可以選擇寬鬆風格自然休閒，又不顯呆板。

輕盈碎花洋裝

碎花長洋裝一定是長輩喜愛TOP1，雪紡材質輕盈飄逸，炎炎夏日讓你可以涼爽又精緻，胸前選擇V領設計，掌握臉部修飾小撇步，記得選擇有腰身的款式會更顯瘦喔！如果希望風格更年輕，儂編建議碎花的圖樣要小、統一，才不會視覺太雜亂，過於老氣喔！

修身直筒長裙

覺得蛋糕裙太夢幻甜美？牛仔裙無聊呆版？那你一定要入手近年超hit的微甜單品「修身直筒長裙」，想要成熟風格又不失迷人可愛兩者兼得，擔心直筒裙走路會「卡卡」的你，建議選擇前後有做小開衩的款式，方便走動又降低夏季悶熱感，需要出入正式場合的上班族OL也很適合入手。

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經典素Ｔ

經典素T是小資族各式場合萬能公式，如果你煩惱沒有合適的衣服、又不想多花錢購買，可以利用你有的單品做變化，讓儂編偷偷告訴你素Ｔ搭配法，下身搭配淺牛仔寬褲超顯年輕；選擇深色牛仔褲會有日系復古感；搭配半裙可以選擇職場OL風簡約傘裙和魚尾裙；想要休閒甜美就選擇碎花蛋糕裙、A字裙，讓你素T在手，什麼風格都有！

微甜公主袖

覺得手臂蝴蝶袖太猖狂？對美食無法抗拒肚子有點肉肉？那你選擇浪漫公主袖準沒錯，澎澎的袖子剛好遮住蝴蝶袖，露出上手臂好顯瘦，衣服選擇傘狀下擺，可以遮住剛吃飽的肉肉肚子，如果把下擺紮進褲子，可以讓你更「腰瘦」！優雅還具備顯瘦小心機。

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