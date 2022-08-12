43歲陳喬恩晉升人妻身材依然纖瘦　大方公開西柚減肥法12日瘦一圈

已晉升人妻的陳喬恩，之前分享過的「西柚減肥法」再度引起討論！



今年43歲的陳喬恩，之前因拍攝陸綜《女兒們的戀愛》認識小9歲的馬來西亞富二代Alan，兩人交往兩年多，3/31驚喜宣布結婚了！外表一直凍齡狀態的陳喬恩，之前曾分享過「西柚減肥法」（又稱：葡萄柚），更不藏私公開完整菜單及執行細節，在小紅書上也有許多網友跟風實測，直呼：真的超有感！到底怎麼做？一起來看看！

陳喬恩西柚減肥法，跟著做，不挨餓就能瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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陳喬恩身材維持秘訣

1. 西柚飲食法

陳喬恩曾說過自己是個不運動、又很愛吃的人，如果有拍戲需求，需要短時間快速瘦下來，這時候她就會採用「西柚減肥法」。這份菜單是她的健身教練傳的，跟著菜單要至少連續吃12天，再休息2天，如果有需要再重複吃12天，以此類推。

早餐：半個西柚（可榨汁）無糖、2顆雞蛋（任何煮法皆可）、2條煙肉

午餐：半個西柚（可榨汁）無糖、沙律（醬汁不限）、肉類（任何煮法皆可）

晚餐：半個西柚（可榨汁）無糖、肉類（任何煮法皆可）以魚類為佳、綠或紅蔬菜（可配任何調味，牛油也可）or沙律（醬汁不限）

如果需要，每餐只可以喝一杯滴咖啡或淡茶，點心則可以喝一杯番茄汁或脫脂牛奶

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食用重點注意事項

在執行這份菜單時，除了菜單內列出的食物外，千萬不可進食其他食物或飲品（水除外），特別是煙肉和沙律，因為食譜是列出的食物混合產生化學原理去燃燒脂肪，而西柚則是食譜中的催化劑，引導了整個燃燒過程。基本上如果嚴格遵照這樣的吃法，是不會感到肚子餓的。記得，也不可以吃甜點、麵包。蔬菜不包括白色蔬菜、蕃薯、白洋蔥、芹菜，可以吃紅蘿蔔、西蘭花、青瓜、菠菜。

在執行的過程要減少咖啡數量，因會影響胰島素減少燃燒過程。可以吃任何的肉類、沙律，也可以用牛油烹調，但必須完全減免糖和澱粉質這種能產生脂肪的食物。

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2. 泡澡消水腫

因為本身很容易水腫，陳喬恩在節目上曾分享過自己很重視泡澡，不管是自己住的家，還是到外面住酒店，最在意的就是有沒有浴缸！如果是七點要出門，就會設五點半的鬧鐘，再賴床下去放水，大概泡個5分鐘就會開始出汗，通常她會泡30分鐘，這一招對於消水腫特別有效。

3. 晚上煮蜆湯止饑

陳喬恩還曾分享過自己有個吃不胖的秘訣，因為本身很愛吃，白天她幾乎不忌口，早上甚至還會吃泡麵、雞排，如果到了晚上真的很餓，她會以清水煮蜆湯止饑，再放蔥、蒜，就會有飽足感又不會發胖。

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