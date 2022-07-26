CHARLES & KEITH首度聯乘Coco Capitán　文青系刺繡手袋、樂福鞋

新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH一向都深受女生喜愛，日前小CK就宣布與著名的西班牙裔藝術家 Coco Capitán 合作打造聯名系列，推出2款限量小花及手寫字刺繡手袋及厚底樂福鞋，設計既小清新又百搭，氣質系女生記得把握今次CHARLES & KEITH X Coco Capitán的聯乘入手。



Coco Capitán是著名的西班牙裔藝術家，作品具有天真童趣的特質， 堅信「文字可以超越文化，帶來進入更光輝時代的希望微光。」Coco Capitán今次首度與CHARLES & KEITH聯乘合作，推出採用中性的色調和輪廓設計的2款限量時尚單品。

COCO CAPITÁN X CHARLES & KEITH│Coco Capitán今次首度與CHARLES & KEITH聯乘合作。（CHARLES & KEITH）

COCO CAPITÁN X CHARLES & KEITH│小花刺繡手提方包 $699

全黑素色的小方包以正反兩面設計，一面是交錯滿布的小藍花，另一面則是Coco Capitán獨特的書寫筆跡刺繡，文字講述小藍花孤獨但堅強地從混擬土中綻放的故事，創意靈感來自無意間聽到的對話、寫在日記的文字和偶爾突然而來的反思。手袋不但設計上充滿清新文青感，而且更可以手提或斜揹，非常實用。

COCO CAPITÁN X CHARLES & KEITH│小花刺繡厚底樂福鞋 $899

除了手袋外，今次COCO CAPITÁN X CHARLES & KEITH的聯乘系列亦推出了樂福鞋款式。鞋上滿布小小藍色雛菊和一串以Coco Capitán手寫字體「Love Me Blue, Love Me Blue Not」刺繡文句，點出對複雜情感的隱喻，充滿藝術氛圍。而樂福鞋更採用了厚底設計，有增高效果，對小個子女生十分友好。

COCO CAPITÁN X CHARLES & KEITH│小花刺繡厚底樂福鞋 $899 （CHARLES & KEITH）

除了與Coco Capitán合作打造聯名系列，CHARLES & KEITH今季亦推出了不少全新的手袋款式。當中，CHARLES & KEITH一直熱賣的Gabine馬鞍包系列加入了2個新手袋，分別有實用性十足的水桶包以及近年大熱的腋下包款式，加入了標誌性的Gabine金屬釦環飾呈現。

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