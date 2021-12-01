髮型｜BLACKPINK Jisoo剪瀏海顯氣質　5款秋冬大熱氧氣瀏海推薦

髮型｜BLACKPINK的「門面擔當」JISOO（金智秀）近期將發布新作《雪降花》之外，她亦一併改變以往的長瀏海造型，換上近期秋冬大熱的「氧氣瀏海」，髮型不但可愛又減齡，更成功掀起女生一番的仿傚熱潮。不過，原來氧氣瀏海也有分3大類？若想剪了氧氣瀏海如「女神降臨」，必要了解以下「5款氧氣瀏海髮型範本」的推薦，才可達到修飾臉部瑕疵等效果。



BLACKPINK的「門面擔當」JISOO（金智秀）近期將會釋出新作《雪降花》之外，她亦一併改變以往的長瀏海造型，換上近期秋冬大熱的「氧氣瀏海」。(sooyaaa__@IG)

「人間Dior」JISOO（金智秀）一向以女神般的長髮八字瀏海示人，有時搭配大波浪捲髮，突顯她優雅知性之餘，更嶄露她滿溢的溫柔氣質。但早前JISOO卻突然在社交網絡分享「氧氣瀏海」的全新髮型照，不但獲得近700萬的讚好，更令「氧氣瀏海」成為今年秋冬大熱的髮型。

「氧氣瀏海」在修剪時，只需要在眉心中間取少量髮絲，營造自然的瀏海感，不過要僅記輕和薄是重點。(sooyaaa__@IG)

秋冬大熱的氧氣瀏海，其實是空氣瀏海的進化版，不但比空氣瀏海更適合任何臉型的女生，甚至對比起傳統的瀏海更自然、透薄，如氧氣般的若有似無，充滿氣質感。加上氧氣瀏海分有明的層次，露出部分額頭肌膚，如：氧氣瀏海配合耳下三厘米的短髮長度，再搭配輕微的「C字內捲」，不但可修飾下顎線條之餘，更讓整個人自帶溫柔濾鏡呢！以下「5大氧氣瀏海髮型範本」，相信能讓不同髮型長度的女生，找到最適合自己的氧氣瀏海。

【按圖看】「5大氧氣瀏海髮型範本」：當中「氧氣瀏海 X 公主頭」是秀智最愛的髮型？果凍燙、奶茶波浪捲最顯氣質？▼▼▼

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