2022秋冬系列Dior book tote登場　淡雅古典配搭異國風情極有質感

【2022 Dior秋冬系列book tote】說到Dior，相信由 Maria Grazia Chiuri 設計的book tote是不少人心中的經典包款，簡單的俐落剪裁卻展示了Dior刺繡的精湛工藝。而2022至2023年度的秋冬系列同樣看到Dior book tote的蹤影，且注入嶄新演繹，將淡雅的古典美發揮得淋漓盡致。



2022 Dior秋冬系列book tote | 中碼 DIOR BOOK TOTE 棕色 Toile de Jouy 刺繡（Dior）

本季這款標誌性手袋綴有全幅棕色 Toile de Jouy 主題圖案刺繡，以隨性優雅作為設計基調，具各種主題圖案和多種顏色，一共推出迷你、小碼、中碼和大碼四個尺寸任君選擇。

2022 Dior秋冬系列book tote | 大碼 DIOR BOOK TOTE米白色多色 Dior Jardin d'Hiver 刺繡（Dior）

大碼 DIOR BOOK TOTE米白色多色 Dior Jardin d'Hiver 刺繡現已成為 Dior 美學之典範。這款式可容納所有日常必需品，綴以全幅米白色多色 Dior Jardin d'Hiver 主題圖案刺繡，以充滿詩意和異國風情的方式演繹 Dior 先生的掛牆花氈。這個大碼手挽袋的正面綴以「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，可手提或肩背攜帶。

2022 Dior秋冬系列book tote | 中碼 DIOR BOOK TOTE棕色和黑色大型 Toile de Jouy 老虎刺繡（Dior）

中碼 DIOR BOOK TOTE棕色和黑色大型 Toile de Jouy 老虎刺繡給人感覺混入中國元素，東西方合璧的感覺兼具傳統和古典之美感，兩者揉合融合在一起極具特色。