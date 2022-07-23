Dior粉紅度假系列2022夏日單品　保齡球袋、網球帽優雅具女人味

Dior手袋2022｜Dior今年再度推出度假系列，當中螢光粉紅色單品極具話題性，時尚中帶點甜美，精緻可愛猶如走進了芭比娃娃的世界。某些單品於香港門市有售，大家不妨與好閨蜜逛逛，把它們帶回家吧！



Dior品牌向來都深受女生歡迎，以優雅兼具女人味的設計風格，把Dior推至時尚界人氣品牌之一，不少女明星更是Dior的忠實粉絲，當中倪晨曦會常在社交平台分享Dior的時尚穿搭，例如她曾以Dior連帽外套、經典紗裙搭配Dior Vibe Hobo包款，一身甜美的粉紅色造型登場，輕飄散少女味；此外以一襲飄逸的藍色長裙配搭同色系的刺繡Lady Dior手袋，盡顯活力感！倪晨曦更已率先配搭Dior的螢光粉紅色度假系列，散發女神般的仙氣感！以下細數Dior度假系列的必買之選。

+ 3

Dior手袋2022｜TOILE DE JOUY SAUVAGE MITZAH 絲巾

TOILE DE JOUY SAUVAGE MITZAH 絲巾是 Dioriviera 限量系列的作品之一，於意大利製造，以象牙色和螢光粉紅色真絲斜紋布設計，印有主題圖案。這款造型修長，採用末端尖角設計，背面綴以對比色「CHRISTIAN DIOR」標誌提花飾帶。無論是繫於頸上、手腕或手袋上，Mitzah 絲巾均可點綴任何時尚造型，其經典設計亦可配搭其他 Dioriviera 造型。售價為1950港元。

TOILE DE JOUY SAUVAGE MITZAH 絲巾 ( Dior 官網)

Dior手袋2022｜小碼 DIOR VIBE 拉鏈保齡球袋

此實用迷你袋款以螢光粉紅色和白色光滑小牛皮製作，結合運動服飾元素和品牌的高級訂製時裝風格，屬體現系列的流行亮麗風格，用家可隨意配搭不同的刺繡肩帶。此款產品質感堅挺紮實，顏色飽和，活潑可愛又不失時尚感。同樣在意大利製造的 DIOR VIBE 拉鏈保齡球袋附有正面拉鏈口袋，並飾有「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，同色系橡膠底面綴以星形主題圖案，靈感來自 Dior Vibe運動鞋，兩者可相互配搭。保齡球袋內部亦設有拉鏈口袋及防塵袋。售價為33000港元。

小碼 DIOR VIBE 拉鏈保齡球袋 ( Dior 官網 )

Dior手袋2022｜小碼 DIOR BOOK TOTE 輕便袋

Dior Book Tote 輕便袋是 Christian Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 的經典設計。此款式可收納日常必需品，同為 Dioriviera 限定系列的作品之一，以透明帆布製作，綴以螢光粉紅色 Toile de Jouy 主題圖案。這個小碼輕便袋的正面綴以「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，彰顯品牌標誌性的精湛工藝，適合手提。售價為33000港元。

小碼 DIOR BOOK TOTE 輕便袋 ( Dior 官網 )

Dior手袋2022｜一些其他地區限定的度假系列單品亦同樣吸睛，可於網上訂購。

+ 1

Dior粉紅度假系列Q&A