6款2022名牌背包推薦︳GUCCI竹節包、LV經典老花款必買

【名牌背包推薦2022】除了手袋外，不少女生都會喜歡實用性更高的背包，不但容量更大，更可以空出雙手購物。因此，各大品牌在推出手袋的同時，亦會推出背包款式，滿足不同女生的使用需要。而GUCCI最近就新推出了Bamboo竹節背包，受到不少女生的喜愛。《01女生》以下就為大家精選了6款人氣名牌背包推薦。



名牌背包推薦2022│GUCCI Bamboo背包 $29,500 （GUCCI）

GUCCI Bamboo 1947系列最近加入新成員，推出了黑白兩款Bamboo背包，背包保留了Bamboo 1947系列的經典竹節元素，手提及口袋開合位置均採用竹製，外型精緻。另外，背包除了容量充足外，更附有2個外袋，非常實用。

名牌背包推薦2022│GUCCI Bamboo背包 $29,500 （GUCCI）

名牌背包推薦2022│Louis Vuitton MONTSOURIS BB $21,200 （Louis Vuitton）

Louis Vuitton的MONTSOURIS BB背包一向深受不少女生歡迎，背包採用Monogram帆布及黑色牛皮製作，Monogram圖案不但經典不過時，帆布更是耐髒防水。此外，背包設有頂端手柄和可調節長度的可拆式皮革肩帶，並以束繩方式開合，隨性感十足。

名牌背包推薦2022│Louis Vuitton MONTSOURIS BB $21,200 （Louis Vuitton）

名牌背包推薦2022│PRADA 小號再生尼龍背包 $14,500 （PRADA ）

PRADA的再生尼龍背包自80年代起便成為PRADA的經典單品，背包不但設計時尚簡約，並具高實用性，又耐髒。而且所選用的再生尼龍是以回收自海洋的塑膠垃圾、漁網及紡織纖維廢料循環再造並淨化製成，時尚又環保。

名牌背包推薦2022│PRADA 小號再生尼龍背包 $14,500 （PRADA ）

除了以上的人氣背包外，女生們亦有其他名牌背包可以選擇，不少都實用性高而且百搭易襯。

▼▼▼【按圖看】名牌背包推薦2022│百搭易襯背包款式▼▼▼