瑜伽服顯瘦黃金法則　運動Bra Top、Yoga褲9大細節　夠承托不擠肉

在健身、運動風氣盛行的現在，不少女生們也都會去購買漂亮的運動內衣、瑜伽褲，讓自己可以美美的做運動、拍照po網～



不過～有些女孩們卻在檢查照片時才發現，副乳、背肉通通跑出來，到底要怎麼挑，才能買到對的運動服，和台灣女模特兒林又立一起經營運動服飾品牌hyphy的林可彤，直接大方公開她的挑選法！

買運動內衣、瑜伽褲想突顯身材，不顯胖有以下9大注意事項～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5個運動內衣挑選細節

1. 依運動強度挑選

相信大多數的女生，會穿運動內衣就是要去運動，對吧？林可彤就提到，在買運動內衣的時候，最重要的還是要依據你的「運動強度」去做挑選，例如在做跑步、跳繩這類運動時，建議選擇彈性適中、肩帶下圍有鬆緊帶且具有支撐力的款式，運動時，才能拖住胸部，讓你動起來更方便，若瑜伽這類較靜態的運動，一般有彈性就可以了。

2. 舉手測試

穿好運動內衣後，林可彤會建議大家，把你的雙手舉起來，去確認運動內衣會不會跑掉或是移動，也可以做些像是跑步的擺手，確認內衣腋下那塊的布料不會磨到。

3. 肩帶車線

運動內衣也是內衣的一種啊！林可彤特別提到，女生們在穿上運動內衣時，一定要看清楚肩帶的設計，有些太過往內車，反而會讓副乳變得更明顯，擠出兩坨真的很不ok。

4. 布料透氣度

遇上運動的大出汗，最貼近身體的運動內衣，材質選擇更要謹慎！除了腋下處要留意，內衣本身的透氣性也非常重要，怕熱的女生也可以選有涼感材質的款式，運動起來也不會悶熱，不擔心胸部那塊會長痱子。

5. 罩杯彈性

仔細觀察一下你的運動內衣，裡面的罩杯是一體成形，還是分開的呢？林可彤拿自身經驗舉例，她就曾碰過一體成形設計的運動內衣，在做完會大出汗的運動後，整件運動內衣就只有胸前兩點沒有濕掉，看過去整個超尷尬，後來更發現，這類型的內衣，穿久、洗久也比較容易變形。

另外一種的分開式罩杯，她也曾遇過裡面的罩杯材質非常的硬，很像是只會出現在泳衣裡面的那種防水白色罩杯，穿在身上，不僅易出汗，視覺上也像有2顆碗公奶秀出來，「選擇有點厚度且有彈性的罩杯，穿起來也比較美觀～」真的不知道內衣的罩杯材質，也能主動詢問唷！

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網購看「試穿報告」免踩雷

現在許多運動品牌也都提供網購的服務，要怎麼選，才能降低出錯率？避免踩雷呢？林可彤提醒所有女生們～除了要熟悉自己的數字外，別忘了一定要去看「試穿報告」，根據其他人的實穿經驗，基本上就不太容易出錯了！

4個瑜伽褲挑選重點

1. 高腰

至於在瑜伽褲的挑選上，她第一個提到的，就是「高腰款式」！不只能把肚子的肉肉們收好收滿，（給人滿滿安全感）還能看起來使雙腿比例變更好，「褲頭的高度最好是肚臍往上+2cm，這個高度最顯腿長～」

2. 腳踝

你是不是也是第一次聽到「腳踝」也是挑瑜伽褲的重點啊！林可彤解釋，腳踝那塊一定要夠貼才好看，會瞬間讓你的腳脖子小一圈，這樣看過去～整個人都好看啦！

3. 布料厚度

請你在挑瑜伽褲的時候，一定用手扯扯看布料，一方面是測試褲子本身的彈性，另一方面也是看布料的厚度，可別以為，深色的褲子就不會露出內褲顏色，小編我就看過有女生穿著黑色瑜伽褲，結果一伸展，內褲形狀、顏色馬上跑出來say hi。林可彤分享，她個人在挑瑜伽褲的時候，會特別看布料材質是不是「76%尼龍+24%萊卡(彈性纖維)」，如果是這個組成，就能一秒入手，誰穿誰腿細。

4. 褲襠長度

為什麼會有「駱駝蹄」出現？主因就是褲子本身的襠做太短，導致穿上去後，褲子會隨著下身的曲線往上拉，不論是高腰或是低腰的瑜伽褲，只要褲子本身彈性不夠、襠不夠長，都可能會有駱駝蹄！

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內褲痕隱形術

林可彤補充，她個人最常收到的粉絲提問，就是「如何避免內褲痕明顯？」像她自己會穿上無痕內褲，搭在瑜伽褲下直接隱形，身邊也有朋友是內搭丁字褲，或是單穿瑜伽褲（對，小編我重複確認了3次，你沒看錯）她指出，其實最關鍵的重點，就是你的內褲不要穿太緊的款式，有鬆緊帶就容易有明顯痕跡，屁股直接變四塊。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】