穿搭教學｜4招將Bra帶隱形　穿小背心、一字膊不再怕因肩帶而尷尬

炎炎夏日，不少女生都會選擇穿著輕薄涼爽的各式背心來解暑。不過，這時候就會遇到肩帶跑出來的尷尬窘境，除了貼胸貼外，我們還有什麼方法能夠完美隱形肩帶呢？



近期小紅書上，不少人就推出許多教學影片，一起來跟大家分享的實用小技巧吧～

4招讓胸圍肩帶直接隱形，這個夏天盡情穿上小背心也不會被肩帶破壞美感了！（點擊放大瀏覽 ）▼▼▼

+ 5

4招肩帶完美隱形術

1. 細肩帶背心

把內衣前面的扣帶解開，接著把右邊扣帶繞到左方前面扣起來，左邊扣帶繞到右方扣上，就能完美隱藏內衣肩帶，而且這樣也比普通的無肩帶內衣還要來得牢固！

2. 一字型/方領背心

把內衣肩帶條到最寬鬆，從袖子裡抽出來後套一個圈後再把手臂穿回去，這樣就能成功隱形了！如果是方領上衣的話，只需要將肩帶向上挪，就能讓肩帶很好地被隱藏起來囉～

同埸加映：瑜伽服穿搭｜Coffee分享瑜伽褲6大正確穿法 輕鬆化解尷尬三角區（點擊放大瀏覽 ）▼▼▼

+ 8

3. 斜肩型背心

把內衣後面的扣帶解開，先把左側的扣帶繞到右後方去繫上，然後把右邊的扣帶繞到左後方扣上，稍微調整一下背心就能夠將內衣肩帶藏好啦～

4. 工裝背心

工裝背心的設計通常都以繞頸挖背為主，不過這也是有辦法可以成功隱形的，首先將內衣後面的扣帶解開，調整至適當長度，將兩個掛扣互相扣起來，接著套在你的脖子上就完成了！

同埸加映：5個令胸部下垂、變形的壞習慣 減肥過度、趴著睡都不及戴錯Bra？（點擊放大瀏覽 ）▼▼▼

+ 10

是不是從來沒想過內衣肩帶還可以這樣隱藏呢～下次穿背心，就把這篇文章拿出來再複習一下，打造夏日最時髦的背心穿搭吧！

延伸閱讀：

趙露思私服穿搭3秘訣「從環境思考搭配」，加碼推薦台灣3家簡約質感系網拍跟著學！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】