50+熟女減齡穿搭教學　5個技巧穿出時尚逆齡好氣色　顯瘦不顯老

穿好衣服，準備出門的時候，最害怕的就是聽到其他人看了一眼後說出：「你這樣穿好老。」不！這種事情，不能再繼續發生在自己身上了！



步入中年後，身材難免會出現小腹、蝴蝶袖等困擾，日本服飾選物店「Permanent Age」創辦人林多佳子也就分享了5招適合50歲女性的穿搭方法，現在一起來看吧！

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合身才能達到顯瘦效果

為了不暴露自己的真實身材曲線，你的衣櫃全是寬鬆版型的衣服嗎？林多佳子提到，許多女性都會追求舒適度為優先而入手寬鬆的服飾，偏偏有些版型並不適合她的身形，越穿越沒精神，長期下來，身材還有可能跟著放鬆。最適合自己身型的衣服要怎麼挑？林多佳子回答，選擇有適度收束剪裁的服裝，適合你的衣服會勾勒出自然好看的身材曲線，「無須因為體型而放棄穿搭或追求時尚的樂趣。」

上衣肩線往內縮身型小一號

林多佳子以最常見的「T恤」舉例，肩線應該要選往內縮的肩線，袖子的寬度也要保有一定空間，穿上身後，也不會有整個肩膀那塊被繃住的感覺。另外，領口的形狀也很重要，「脖子較粗或短的人，可以選U字領、鎖骨明顯的人能選較淺領口或是船形領。」

衣襬長度巧妙修臀

無論是T恤還是襯衫，衣服的長度也是修飾身材的重要關鍵，林多佳子透露，上衣長度遮住一半的臀部，就能夠修飾小腹與臀部線條，任何衣服都建議要試穿後再購買。

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合身褲子要注意褲長

最多女性煩惱的下半身線條，林多佳子建議，在選長褲的時候，要特別留意臀圍和褲長這兩個部分，褲子的尺寸是以「臀部穿起來剛好」為選挑重點，腰圍之後可以靠皮帶或是修改即可，褲長則是選能露腳背的長度，穿上身後也有修飾整體比例的視覺感。

勇敢嘗試不同的服裝

最後，林多佳子也向所有對身材沒有自信的女生喊話，很多人都會設限自己的穿衣風格，有既定的色系偏好或版型選擇，或是直接否定了其他人推薦的服裝，「其實所謂適合自己的衣服，會一直隨著身形的改變而不同，雖說不須過度追求潮流，但不妨偶爾鼓起勇氣，做一些新的嘗試」，每天花個5分鐘，思考一下「明天穿什麼」，加點飾品在身上，長期下來，整個人都會變得很不一樣喔！

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