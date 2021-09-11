韓星穿搭必備7件百搭基本單品　恤衫、字母Tee、西褲襯出法式風情

每到換季時刻，想趕快知道最新流行趨勢？那麼你一定要 follow 韓國女星「車靜媛」的私服穿搭！模特兒出身，也參與過許多戲劇演出的她，或許對於一些搭黨來說還是稍微陌生，即便不是超高人氣的演員，但在穿搭上絕對不容小覷！韓國許多網拍在換季時都會參考車靜媛的穿搭，可想而知都會被搶購一空，車靜媛的好品味一直都是許多女性的穿搭指標，來看看帶貨女王的穿搭重點，肯定可以帶來滿滿的靈感！



韓國女星車靜媛雖然是帶貨女王，但私下穿搭並不高調奢華，反而是利用7件衣櫥基本款打造簡約法式浪漫風。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 襯衫

襯衫是衣櫃的常備款，春夏很適合穿棉麻材質的襯衫，棉麻也是一直以來的流行款！講到襯衫，不能不提到這幾年的大勢 —— 尖領襯衫。尖領的設計十分亮眼，可以選擇素色的搭配，讓整體保持乾淨、簡約，也更能凸顯出時髦品味！

2. 針織上衣

要說春夏的必備單品，針織上衣肯定榜上有名！春夏很適合亮色系的穿搭，車靜媛穿上粉紫色的針織上衣，襯托她白皙的膚色，下身著用今年大勢的流行色鼠尾草綠，看似衝突卻十分和諧，整體非常吸睛，也可以將針織上衣紮起來，打造完美好比例！

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3. 法式感

若想穿出跟平常不同的感覺，不妨參考法式穿搭！車靜媛挑選雕花、蕾絲類的元素，以白色系為主展現清新感，優雅之餘又能凸顯精緻；或是挑選澎袖設計的上衣，不要選擇太過浮誇的款式，再綁上隨性的低包包頭、單肩包，一樣可以營造簡約典雅的氣質！

4. 圖案 / 字母 T

相信搭黨們都有一件圖案 / 字母的 T-shirt（搭編我先舉手），除了基本款素 T ，還可以試試有簡單花樣的 T-shirt 。車靜媛選用字母 T 配上牛仔褲，簡單搭配就可以輕鬆打造男孩風的休閒感，也是懶人必學的穿搭公式之一，想要讓整體穿搭更顯清爽活力，那就切記別忘了將上衣紮起！

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5. 西裝外套 + 長褲

西裝外套有多燒相信搭黨們肯定知道了，好搭的程度也真的是沒話說。放眼望去車靜媛的 IG ，西裝外套的出場率非常高！她很善於將西裝外套穿出休閒感，基本的成套 One Tone 外，也可以選用對比色，還可以將不同的材質、版型進行混搭，像是休閒款的西裝寬褲、牛仔寬褲，整體會看起來不死板、拘束，品味更升級！

6. 西裝外套 + 五分短褲

西裝外套不只能搭長褲，當天氣漸熱穿不住長褲時，你一定要試試搭配短褲，比起性感熱褲，搭編在這大力推薦五分褲！春夏的熱門關鍵字少不了五分褲，車靜媛也是五分褲的愛好者。五分褲非常好搭，可以挑選西裝材質、丹寧材質或是很流行的棉質單車褲，打造率性好感就是這麼簡單！

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7. 休閒運動風

有在 follow 車靜媛 IG 的搭黨，肯定知道她是運動愛好者，不難看到車靜媛的穿搭也都會偏向運動混搭休閒風。將大學 T 配上運動短褲製造休閒感；或是穿基本款 T-shirt 配上西裝質料的五分褲，簡單的搭配都能馬上散發時髦質感。若害怕運動風不小心會穿得像睡衣般邋遢，就將上衣紮進褲子裡吧（這招很好用）！

車靜媛也十分熱衷於打高爾夫球，運動的時候不忘要有好的裝束，她著用白色薄外套 + 條紋的五分短褲，白色是包容度很高的顏色，而垂直的條紋可以讓腿看起來更纖細；穿膩褲裝可以換上裙子，車靜媛上身著用今年很火紅的菱格紋背心，配上韓國歐逆人手一件的百褶短裙，休閒又不失甜美氣息！

Dappei 結語：

車靜媛歐逆真的是又漂亮又仙的女神（愛心），她的私服也都是很好入手的基本款，怪不得會被稱作帶貨女王！還在煩惱每一季的 OOTD 怎麼搭？不妨追蹤車靜媛的 IG 看最新的流行趨勢吧！



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原文：名符其實的帶貨女王！一窺韓國女星「車靜媛」私服穿搭，換季流行關鍵字通通在這！

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