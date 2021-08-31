韓星最貴私服排行Jessica奪冠　Hermès、BV名牌手袋珍藏價值驚人?

撰文：黃伊玲
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名牌手袋｜前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）熱愛時尚，不時與粉絲分享私服穿搭，而她所用的手袋總是引人注目，皆因當中不乏是昂貴的HERMÈS、Dior和Chanel等名牌手袋，其中最貴一款的HERMÈS手袋，售價更高達HK$53萬。難怪在韓國節目早前公佈的「最貴韓星私服排行榜」中 ，Jessica竟擊敗BLACKPINK成員Jennie、G-DRAGON等人位列榜首，以下就公開Jessica名牌手袋收藏清單！

前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）出名愛收藏名牌手袋。(jessica.syj@IG)

前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）淡出娛樂圈後，隨即轉戰時尚界發展，於早年創立時裝品牌「BLANC&ECLARE」，推出自家服飾收獲眾多人氣，她更因愛收藏名牌手袋，而被網民稱為「名牌收割機」。

韓國節目《TMI NEWS》早前曾對韓國藝人的私服，進行身價的比較。(《TMI NEWS》截圖)

早前，韓國節目《TMI NEWS》對藝人的私服進行比較，有「人間香奈兒」之稱的BLACKPINK成員Jennie只排第7位（最貴私服總值約HK$7萬）、被譽為「時尚指南」的G-DRAGON亦只排第4位（最貴私服總值約HK$9萬），而Jessica卻能在眾多韓星中脫穎而出排首位，單是一個日常使用的名牌手袋經已價值不菲！

【按圖看】韓國節目公開「最貴私服明星」頭10位，韓國國寶級足球員私服比起韓星更要高？「最佳女配角」尹汝貞也榜上有名？▼▼▼

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前少女成員Jessica（鄭秀妍）名牌手袋盤點

Jessica（鄭秀妍）亦曾在YouTube頻道透露過，簡單配穿搭配上名牌手袋可加強自身的高貴格調，雖然名牌手袋價格高，但也值得投資，例如：鍾情Hermès的她，粗略估計已擁有超過近20多個Hermès手袋，有指她收藏當中最貴的Kelly款式，是黑色鱷魚皮經典款，價值約HK$53萬；此外，亦是Chanel忠實用家的她，亦有收藏不同顏色的「Classic Flap Bag」，那怕是大膽的鮮黃色手袋作也會購買作為日常襯衫之同。究竟熱愛藏名牌手袋的時尚達人Jessica，還有哪些名牌手袋款珍藏？

【按圖看】前少女成員Jessica（鄭秀妍）喜愛收藏名牌手袋，其中一個Hermès手袋款更高達HK$53萬，此外亦鍾情Bvlgari，更會依手袋顏色鑲嵌各色寶石，高貴度滿分！▼▼▼

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同場加映：【按圖看】陳瀅自小在加拿大溫哥華長大讀書，畢業後回流香港由模特兒開始入行，外形亮眼，是不少人心中的「女神」。陳瀅穿搭時尚，更有不少名牌手袋如Chanel、Hermès、Louis Vuitton等珍藏？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】有「小廢包」之稱的迷你手袋成為近年時尚趨勢，DIOR、PRADA等奢侈品牌不約而同將經典手袋推出變奏版，將手袋直接縮細或更改細節，讓迷你手袋保留原裝版元素，價格更親民抵買，而且實用度不減，為親民之選。▼▼▼

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