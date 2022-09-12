CHANEL常客教「氹掂」名牌店員4招順利買熱門袋款！網民卻不領情

又到月頭出糧的時候，女生終於有藉口買禮物送給自己，相信不少女生的夢幻清單的首選必定是名牌手袋。不過眾所周知不少大品牌都是「一包難求」，有時候有錢都未必買到心儀手袋，甚至不少奢侈品牌都「悄悄地」出現配貨潛規則或者有相熟的店員購買的機會率較高。

近日香港有名Youtuber「查理斯囉」在個人頻道上傳了跟名牌店員的相處之道，他片中多次強調非鼓勵大家沉迷名牌及卑微地購物，單純希望利用自己自身的經歷助大家買到心儀的手袋，不料影片上傳不久惹來網民的兩極意見，有人表示：「不明白付錢買袋都要討好Sales。」



「查理斯囉」個人頻道以分享名牌開箱、一些入手名牌的小知識影片都深受不少網民歡迎，而他日前就拍片分享了跟CHANEL SA的相處4大秘訣，自己就是利用這4大招多次順利入手最新款式兼心儀的手袋，若果最近想入手奢侈品的朋友不妨參考一下吧！

「查理斯囉」個人頻道以分享名牌開箱、一些入手名牌的小知識都深受不少網民歡迎（YOUTUBE@查理斯囉）

KOL爆靠教4大招「氹掂」名牌店員成功入手心儀手袋

1. 保持平常心買袋



「查理斯囉」明白大家急切的心態想盡快入手心儀的手袋，然後就會瘋狂發短訊給店員不斷重複又重複提醒。他表示若果確實跟SA提及心儀款式，他們必定會記得，加上大家的目標都相當一致，因此不必催促他們。

不過他認為消費後再次提醒是可接受，因為大家有「付出」。但若果店員花長時間幫助你尋找心儀款式，卻不斷被你催促，他個人認為這是不太好及為他們帶來額外麻煩。另外，他提及緣份都是重要一環，大家不妨有空可到門市查看或購買定制珠寶（custom jewellery）以作支持SA，從而讓他們印象更深刻。

保持平常心買袋（YOUTUBE@查理斯囉）

2. 善用通訊軟件



大家亦可以行動表示跟SA相約見面，在通訊軟件明確說清楚日期時間地點，把詳情一切確實好。由於SA都相當忙碌，可能見完這組客人就要跟第二組見面，因此大家要盡量充分利用時間，跟他們好好表達對手袋的喜愛。

「查理斯囉」認為在現實生活上溝通，他們印象會更深刻，當然相對熱門的袋款大家就要「努力」一點。所謂「努力」是指購買的產品數量及產品種類，這樣成功率都會變高。

善用通訊軟件（YOUTUBE@查理斯囉）

3. 定期探SA及消費



第三招是大家需定期去找他們！「查理斯囉」認為經典款式是無時限可以1個月找1次，同時可以買一、兩件小東西，大家可視乎心儀手袋的顏色及手袋的熱門程度再作調整。如果是季節性產品大家最好找他們的次數要變多。

定期探SA及消費（YOUTUBE@查理斯囉）

4. 表達謝意及回饋



最後，當SA辛苦地尋找到自己心儀的手袋，他認為大家可以通過訊息或親身跟SA表示感謝及表達收到手袋的喜悅。若下一次見面大家亦可以跟SA分享手袋用後感，平日的手袋穿搭，令店員也會很高興幫你找到心儀手袋。

當SA辛苦地尋找到自己心儀的手袋，可跟SA表示感謝及表達收到手袋的喜悅。《愛回家之開心速遞》劇照

不過有網民看過影片後直接表示難以相信現時消費者竟然本末倒置，反而要求店員賣袋給自己，甚至要向對方表示感謝。此外有網民批評「查理斯囉」，指他「未夠LV」才要討好店員，如果是尊貴的客人，又何需討好，反而是店員會主動去通知客人。不過亦有不少網民看影片都指，對自己入手心儀手袋具有幫助。

網民對此難以自信！（YOUTUBE@查理斯囉）

如果是尊貴的客人，又何需討好反而店員主動去通知客人。（YOUTUBE@查理斯囉）