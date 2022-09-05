減肥方法︳日模特兒靠7招減33kg不復胖　曾一天吃8餐、體重達76kg

減肥方法︳減肥無論輕多少公斤，最重要還是看決心。日本著名雜誌《CanCam》專屬模特兒太田葉子擁有甜美外表及纖瘦身形，更曾在當地大學舉辦的「Miss Contest 2011」中奪冠，人氣相當之高。不過，原來她童年時也曾有過黑歷史，早年在節目《昔太ってました美女》中，公開自己的學生照片，透露體重曾高達76公斤，並透過積極減肥激減33公斤，成績相當驚人。



減肥方法｜日本著名雜誌《CanCam》專屬模特兒太田葉子擁有甜美外表及纖瘦身形。(IG@instayoko)

太田葉子於節目中透露，小時候熱愛美食，一天到晚都在吃東西，最高峰時期還試過一天吃8餐。她亦會隨身帶備零食，並從上學路途開始食，直至中午前已將午餐便當吃光，下課後更會到便利店買多款食物填肚，如肉包和薄餅，讓當時14歲的她，體重一下子飆升至76公斤。由於她正值青春期，開始注重儀容外表，發現自己身形較其他女生肥胖，加上想成為模特兒的志願，於是她決心減肥，並靠改變7個生活習慣，狠減至43公斤，而且沒有復胖。

減肥方法｜太田葉子於節目中透露，小時候熱愛美食，最高峰時期還試過一天吃8餐。(節目《昔太ってました美女》)

減肥方法｜太田葉子決心減肥，並狠減至43公斤。(節目《昔太ってました美女》)

減肥方法一：每日晨跑2小時



一日之計在於晨，太田葉子每朝醒來便會外出慢跑2小時，共跑10公里，以助燃燒脂肪。書本《從0開始學慢跑》提到，由於早上體內的醣類水平較低，故晨跑有助燃燒更多脂肪，轉化為能量，從而達致更佳的減重效果。

減肥方法二：揮動球拍300下



太田葉子於節目中稱在讀書時期，每當有空餘時間，都會穿上防風外套，並練習揮動網球拍300下。由於揮拍需扭動身軀，並要保持身體平衡，因此能夠鍛練核心肌肉，有助燃燒之餘還能改善身形曲線。

減肥方法｜太田葉子的運動皆以輕鬆為主，有助更易養成習慣。(IG@instayoko)

減肥方法三：每日飲2公升水



水是人體必要的元素，可促進新陳代謝，幫助燃燒脂肪。因此，太田葉子都會在清晨跑步前，先在水樽注滿2公升水，然後隨身帶備，讓自己保持飲水的習慣。

減肥方法四：每晚拋接足球1000下



除了揮動球拍，太田葉子也會做其他有趣的帶氧運動，如在晚間對牆拋接足球1000下，不止不會感到無聊，更能夠持續進行這習慣，而且有效鍛鍊下半身肌肉，改善水腫問題，並養成漂亮的長腿。

減肥方法｜太田葉子也會鍛鍊下半身。(IG@instayoko)

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