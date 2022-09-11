Chanel將經典手袋換成天鵝絨布　優雅「貝殼袋」價錢不過15,000元

【Chanel｜2022秋冬系列】說到Chanel的秋天，都會聯想到高級優雅的氣質，令人陶醉於平靜和浪漫的氛圍裡。每次Chanel推出新系列，定會引起一眾手袋控的討論，近日品牌便把經典手袋，換成天鵝絨布料，展現出典雅感覺，並推出小型「貝殼袋」，以超可愛形象與大家見面，而且價錢僅售13,600港元，各位愛好小廢包的女生，千萬不能錯過。



【Chanel｜2022秋冬系列】Chanel Small Flap Bag $37,600(圖左)；Mini Flap Bag $35,300(圖中及圖右)（Chanel）

【Chanel｜2022秋冬系列】手袋鏈帶側面連接品牌金屬字母。(Chanel)

【Chanel｜2022秋冬系列】搭以斜紋軟呢或針織服飾，將高級感發揮極致。(Chanel)

【Chanel｜2022秋冬系列】氣質女生必備：Small Flag Bag & Mini Flap Bag



一如以往的優雅形象，Chanel先以天鵝絨為秋天揭開序幕，帶來平靜柔和的感覺。這個系列包括經典的Classic Flap、備受熱捧的Chanel 22，以及2個不同大小的口金包，色調較為低調沉實，予人成熟感覺。其中Classic Flap選擇較多，有黑色、酒紅和裸粉色，而手袋細節則落在金屬鏈帶上，側邊扣有品牌金屬字母名和標誌，並以幾何圖案作點綴，讓手袋更加獨特。

由於外形經典，故容易配襯，日常服飾基本上都適合使用，若想散發優雅和慵懶的氣場，則可搭以斜紋軟呢或針織服飾，將高級感發揮極致。

【Chanel｜2022秋冬系列】Chanel 22 Handbag $37,600（Chanel）

【Chanel｜2022秋冬系列】這款手袋非常適合街頭風格。(Chanel)

【Chanel｜2022秋冬系列】隨和女生必備：Chanel 22 Handbag



至於Chanel 22手袋則帶點叛逆味道，將微閃珠片串連，並於天鵝絨布上縫「Chanel」文字，感覺低調得來，同時想展現出不一樣的個性。這款袋偏向日常風格，故配襯帶有街頭風格的造型，如短衫和高腰褲，不僅帶有隨意感，同時增添時尚品味。

【Chanel｜2022秋冬系列】Chanel Clutch with Chain $21,600(圖左) & $13,600(圖右) （Chanel）

【Chanel｜2022秋冬系列】口金包款可愛感爆燈。(Chanel)

【Chanel｜2022秋冬系列】手袋適合配搭荷葉邊或碎花連身裙。(Chanel)

【Chanel｜2022秋冬系列】甜美女生必備：Clutch with Chain



這系列包括2個口金包款，其中體型較大的以寶藍作主色，上有個金屬雙C標誌，加上外形充滿膨脹感，配搭皮革鏈帶呈現可愛感覺。而較小的口金袋款，更將可愛的感覺放大，以優雅的酒紅色，打造出典雅魅力，雖然容量不大，但用作服飾配襯，絕對是個不錯選擇。此外，口金包的金屬開口位置，亦刻有品牌的名字，看來充滿細節奢華感。

手袋適合約會時或甜美女生使用，由於外形可愛，不會予人強勢感覺，亦能展示親切的一面。而用帶荷葉邊或碎花連身裙作配搭，更能提升鄰家女孩般的魅力，讓人對自己的印象加分。

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