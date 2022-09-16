ORIS棉花糖系列潛水手錶超夢幻　青銅錶殼搭配再生錶帶舒適顯年輕

ORIS繼2021年推出Divers Sixty-Five 「Cotton Candy」後，2022年再接再厲追加搭配再生Perlon錶帶的新款Divers Sixty-Five棉花糖系列，讓人可以從面盤一路色彩繽紛到錶帶，閱讀時間的心情頓時變得超級美好。



ORIS在疫情時代選擇透過青銅材質這種話題錶殼重新詮釋品牌人氣潛水錶Divers Sixty-Five，同時在手錶面盤放上天青藍、湖水綠以及石英粉等棉花糖系粉嫩色彩的創意點子，更是讓人可以暫時忘記疫情帶來的恐懼與不安，戴在手上積極迎向後疫情時代的生活。

一覽ORIS Divers Sixty-Five 「Cotton Candy」系列手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2022年新款Divers Sixty-Five 「Cotton Candy」維持手錶原本的設定包括38mm青銅錶殼、復古設計、幾何造型時標與100米防水性能等，但是品牌此次視不同面盤顏色替手錶搭配藍色紡織錶帶、綠色織帶或粉紅色織帶（一律搭配青銅錶扣），讓手錶呈現一致色調之餘，也散發出溫暖、輕盈和溫柔的氣息，讓人第一眼就充滿好感。

Divers Sixty-Five 「Cotton Candy」同樣皆搭載品牌主力的733機芯，其擁有日期快調與停秒裝置等，讓人可以更快速精準調校時間，而ORIS也考量到有些佩戴者可能會在長時間接觸青銅材質後產生過敏反應，因此手錶的底蓋換成了不鏽鋼材質，從而降低過敏的機會，戴錶戴得更舒適。

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2021年時Divers Sixty-Five棉花糖系列分別有青銅鍊帶與棕色皮帶兩種版本，定價當然是鍊帶會高於皮帶，而2022年新增的再生Perlon錶帶版本定價剛好介於去年兩個版本之間，總的來說無論搭配哪種錶帶，這款的入手門檻依舊是錶壇各款青銅錶中相對好入手的一類，而且它還擁有搶眼的面盤配色這個亮點，讓人在選擇入門青銅錶時多了個愛上它的理由。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士VS OMEGA 熱門款對應 “每一款都難分難捨”】