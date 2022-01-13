Dior秋冬暖灰色手袋Top 8　半月包、小方包、手機收納袋8千帶回家

立冬過後天氣越來越冷，如果想要趁機替自己買個應景的IT美包，我們特別從Dior官網上搜羅了8款融入本季時髦新寵配色的8款暖灰褐夢幻美包，其中包含所有女孩都夢寐以求的半月包、化妝袋、小方包...等，還有價格甜甜3萬元左右就能入手的手機收納袋！



Dior Bobby半月包

2021年初登場的拋光小牛皮 Dior Bobby 手袋，採用優雅半月包身搭配上精緻CD金屬Logo，這款包的命名非常可愛源自於Dior先生的愛犬Bobby。這款包過去這一年在時尚圈受寵程度似乎就如同Bobby狗狗在Dior先生心中的地位一樣，如今再染上本季秋冬限定暖灰褐色，瀟灑演繹了街頭潮流的高雅線條及和諧比例。

Lady Dior手提包

Lady Dior有多經典相信不用儂編多說，而它只所以能持續坐穩IT包寶座，除了它悠遠的歷史、經典的外型，還有很大一部分是品牌總是能替它賦予符合當季趨勢的全新配色。本季選用暖灰褐色羊皮配 Cannage 藤格紋圖案縫線精心製成，彰顯其登峰造極的絎縫工藝，象徵著 Dior 對高貴典雅及美麗的演繹。

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Dior Caro小方包

呼應腋下包熱潮2021秋冬寬窄包型持續走紅，而這款由創意總監Maria Grazia Chiuri的Dior Caro 手袋便是同時結合當代流行和Dior雋永典雅內涵的作品。柔軟手袋採用翻蓋設計，在包面點綴Cannage 藤格紋圖案縫線，綴飾復古金色色調金屬「CD」旋轉鎖扣，不僅可以手提、肩背或斜背，亦可替換為品牌寬身繡花肩帶，配搭日常或晚裝造型。

Dior Saddle馬鞍包

睽違10年再度回鍋IT包殿堂Saddle 馬鞍包，在Maria Grazia Chiuri 的巧手之下，融入暖灰褐色顆粒小牛皮和更俐落的包身結構，使其完美對應時下女性喜愛的簡練調性，同時也揮別了過去腋下包給人太過休閒的刻板印象，讓你即便用來搭配派對晚裝、辦公正裝也零違和！

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Dior 30 Montaigne掀蓋包

就如包款的命名30 Montaigne，這款小方包的設計靈感來自對品牌極具象徵意義的建築：Dior巴黎總店，小巧包身、方正輪廓、翻蓋鎖扣創造出百看不膩的經典外型。如果你正在思考要在2021年秋冬季替自己買一款能同時兼顧日常休閒和都會辦公需求的包款，儂編非常推薦從這款入手，加上介於淺灰和暖褐之間的淡雅配色，不僅冬天能揹夏天使用也很OK！

Dior Caro 日常小袋

同樣身為時尚小資女，儂編知道把錢花在刀口上的重要性，以經典藤格紋圖案為設計重點的Dior Caro日常小袋，是一款幾乎能因應所有日常重大場合的包款。無論是帶出門開會、拿去參加派對或是都是典雅實用之選。重點是寬大袋口能收納所有必需品，多元的使用方式讓你既可搭配肩帶也可手提，甚至當作袋中袋來使用。

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Dior Travel 化妝袋

此款 Dior Travel 化妝袋以暖灰褐色柔軟羊皮製作，綴以 Cannage 藤格紋圖案縫線及熱印「CHRISTIAN DIOR」標誌的飾帶。別小看這款化妝袋，就如同它名字裡寫的專為旅行設計，可以容納 1 部手機、1 個錢包、1 個 AirPods 保護套及 1 本筆記簿，完美應證「麻雀雖小五臟俱全」這句話。

Lady Dior 手機收納袋

手機收納袋幾乎事所有女孩的日常必備單品，而這款結合Lady Dior經典元素如：Cannage 藤格紋縫線、可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾的小提包，定價竟然只要港幣8千3左右！高雅精巧的設計搭配暖灰褐色羊皮包面，搭配上手提、肩背兩用設計，可說360度零死角的完美IT包。

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