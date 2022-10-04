小眾手袋品牌｜精選6款平價斜背包　軟萌牛角包、復古英倫超百搭

每當走在路上逛街時，你是不是也會注意一下別人揹著什麼款式的手袋呢？但看著看著好像就是那幾款，和別人撞袋又覺得非常尷尬。讓儂編來推薦你6家撞袋率極低的小眾斜揹包吧！



特殊波浪形手袋上班休閒都能揹、牛角包放大變成超獨特的造型手袋⋯⋯各式各樣高質感又百搭的小眾手袋一一為你介紹！超平價格，小資女、職場新鮮人也能無痛入手！

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1. FindKappor

FindKapper的Marty袋最大的特色就是他有超級多繽紛的色彩可以選擇！充滿少女心的粉紅色和酷帥女孩必收的銀色都是他們的熱銷品。尺寸分為大、中、小三個尺寸，最小的迷你手袋剛好是現在流行的「小廢包」，小巧鮮豔的手袋最適合當作你日常穿搭裡的亮點！

2. Famance

Calla是Femance最暢銷的款式，波浪形的特殊外型讓人過目難忘。可隨意調整揹帶的長度，免去你更換和收納揹帶的煩惱。短揹帶側揹適合較正式的場合，能散發優雅的女人味；而斜揹時使用長揹帶適合活潑休閒的穿搭，日常生活也能駕馭，是個實用性極高的一款手袋。

3. Beara Beara

如果你喜歡英倫復古風，這系列的袋款一定會掀起你的購物慾！純手工製造搭配天然皮革的色澤，再結合畫龍點睛的仿舊五金配件，讓整體散發古典高級感。除了方形的側揹包款，還有圓桶型、箱型、後揹包供你選擇，質感超好的復古包收到時肯定不會失望！

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4. 梵集FANJI

看膩了皮製手袋，就來入手一顆「木製」的手袋吧！手工打造的木手袋保留了大自然原本的色彩，並將傳統的木製手工藝結合創新設計，所有圖樣都是一筆一劃描繪而成，因此每一顆手袋都是獨一無二的存在，是個送禮自用都適合的好選擇！

5. Toae

Toae是韓國設計師的品牌，用真牛皮設計而成的手袋顏色清淡，外型簡約俐落好搭配，是許多韓國歐膩的愛用款。儂編最推薦他們家的馬鞍包，奶油色和焦糖色的經典款絕不會退流行，超大容量連長銀包也能輕鬆放進！

6. No216

這款手袋是不是很像被放大燈照過的「牛角包」呢？使用極度柔軟的柔小牛那帕牛皮製成，配合俐落的車線讓它看起來像是剛出爐的鬆軟麵包。雖然他看起來小小的裝不了什麼東西，但其實柔軟的皮革可以稍微往外擴張，放入出門必備的電話、銀包、行動電源、唇膏和酒精也沒問題！

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