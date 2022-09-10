英女王逝世｜5招養生秘訣每週蔬果日　獨特步行法改善駝背助消脂

【英女王逝世／養生保養秘訣】英女王（伊利沙伯二世）逝世，終年96歲！英女王生前在保養得宜而且養生有道，即使年逾90多歲，在過往出席活動時也總是充滿魄力及帶著笑臉。《01女生》為大家盤點英女王的5大養生秘訣，平民保養法則夠貼地，各位女生們也能輕鬆參考！



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【英女王逝世／養生保養秘訣】英女王生前在保養得宜而且養生有道，即使年逾90多歲，在過往出席活動時也總是充滿魄力及帶著笑臉。（Vcg.com）

英女王養生秘訣｜每週一天「蔬果日」＋秘製蔬果汁

多吃蔬菜水果有助排毒養生是很多女生都知道的保健秘訣，英女王會在每星期中選一天作為「蔬果日」，那天一日三餐都只吃蔬果，吸收豐富纖維及維生素，幫助身體排毒及維持健康。另外，英女王亦會每日喝一杯「秘調排毒蔬果汁」，配方包括薑＋西芹＋蘋果＋紅蘿蔔，蔬果有助排毒之餘，加入薑更有助促進新陳代謝、預防感冒！

【英女王逝世／養生保養秘訣】每週一天「蔬果日」＋秘製蔬果汁（gettyimages）

英女王養生秘訣｜王室步行法

英女王每個週末都會到溫莎大公園散步，而英女王走路亦有獨特的秘訣以助改善駝背、燃燒脂肪，難怪英女王多年來也一直維持著苗條好身材吧！英女王步行時會保持抬頭挺胸快步行，讓身體微微出汗，有助強化心肺功能、改善老年性駝背問題及消除腹部脂肪。另外，英女王亦勤於運動，過往會每週騎馬一至兩小時，強身健體！

【英女王逝世／養生保養秘訣】王室步行法（gettyimages）

英女王養生秘訣｜注重防曬

在眾多護膚步驟之中，防曬可說是對預防肌膚老化其中一個最重要的一環！英女王生前會走訪世界各地出席公開活動，而每次外出時，她都會在面部及頸部肌膚塗上高防曬系數的防曬霜，而且只會穿長袖，以及戴上優雅帽子和太陽眼鏡，更會撐傘子遮太陽，多重抵擋紫外線。

【英女王逝世／養生保養秘訣】注重防曬（Vcg.com）

英女王養生秘訣｜餐前酒

攝取適量酒精有助養生，而英女王愛喝酒更是眾人所知，英女王習慣在餐前喝一杯特調杜松子酒，杜松子中含有具抗炎功效的巴西莓，配搭葡萄酒除了有助促進血液循環及保持心臟健康外，更能預防預防風濕、關節炎等各種炎症及抗衰老。

【英女王逝世／養生保養秘訣】餐前酒（gettyimages）

英女王養生秘訣｜作息定時

作息規律是養生的一大秘訣，英女王無論要出席甚麼活動或公務有多繁忙，她每晚都堅持在11點前就要上床就寢，而第二日早上7時30分就準時起床，起床後會先在床上做30分鐘伸展運動，保持身心魄力！