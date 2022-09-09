英女王逝世 | 伊利沙伯二世10件事　與菲臘親王曾6年互寫情書

英女王逝世 | 英女王（伊利沙伯二世）一生旨在貢獻人民，受萬人敬仰。雖然其地位尊貴，親民卻是深入民心。眾所周知英女王十分喜愛哥基犬，但其實「事頭婆」還有很多鮮為人知的生活小習慣和趣聞，讓我們一起來回顧她的一生吧。



英女王逝世 | 1. 英女王的手袋用於向她的員工發出信號

英女王逝世 | 伊利沙伯女皇的手袋用於向她的員工發出信號 （vcg）

英女王伊利沙伯二世甚少不帶手袋外出，不僅僅因為手袋用作存放她的隨身物品，還可以透過擺放手袋的位置，向員工發出信號。據說如果她把手袋放在桌子上，就意味著她已經準備好結束這頓飯了。如果她把手袋放在地板上，就暗示她並不享受對話，希望離開，或者被「解救」出來。若然英女王在會議期間將手提包搬移至另外一邊，則表示她感覺非常無聊，想要找藉口離開。

英女王逝世 | 2. 英女王每晚都喝1杯香檳

英女王逝世 | 英女王每晚都喝1杯香檳。（Getty Image）

英女王的堂兄 Margaret Rhodes 曾向「獨立報」公開女王陛下的飲酒習慣，他說：「她在午餐前吃了杜松子酒和杜邦酒，加了一檸檬和大量的冰。她將在午餐時喝葡萄酒，晚上喝乾馬提尼酒和 1 杯香檳。」可見英女王對喝酒情有獨鍾。

事實上，英國王室購入酒或其他食材時，均會經過Royal Warrant皇家認證，其中一些我們熟悉的品牌包括：Aston Martin、Bentley、Burberry、Cartier、Jaguar和Land Rover等等。而根據英國電信報道，英女王經常在早餐時喝格雷伯爵茶，而喝茶時絕不加牛奶或糖，非常健康，這可能也是她長壽的秘訣吧。

英女王逝世 | 3. 英女王擁有英國水域的所有天鵝和海豚

英女王逝世 | 英女王擁有英國水域的所有天鵝和海豚。（Getty Image）

英國水域的所有天鵝和海豚在技術上都屬於英女王。早在十二世紀，英國王室便聲稱擁有英國所有疣鼻天鵝的所有權，被高度重視。同時，英女王還擁有英國各地水域的所有鯨魚和被稱為「皇家魚」的海豚。根據英國王室官方網站，英國泰晤士河所有天鵝都屬於英女王所有，而每年都會有專人點算天鵝數量和檢視天鵝的健康情況。

英女王逝世 | 4. 英女王8歲初遇菲臘親王

英女王逝世 | 菲臘親王葬禮前一天，白金漢宮公佈的一張2003年拍的照片，由女王親自挑選和菲利普親王的「紀念合照」。

雖然英女王和菲臘親王兒時一同參與了許多活動，但他們正式相遇是在 1934 年希臘與丹麥的瑪麗娜郡主（Princess Marina of Greece and Denmark）與英國的根德公爵的婚禮上，當時菲臘才13歲，伊利沙伯還是個小孩。5年過後，菲臘家道中落，流離失所之際重遇伊利沙伯公主，就立刻一見鐘情了。兩個人就開始互寫情書，一寫就是6年。

後來第二次世界大戰爆發，菲臘王子申請至英國海軍學院就讀，並且參戰，經歷1941年的克里特島戰役、1943年西西里島戰役。他帶著跟伊利沙伯寫的情書，請求當時的英國國王喬治六世、也就是伊利沙伯的爸爸，讓其女兒跟自己結婚。1947年，21歲的伊利沙伯嫁給了當時26歲的菲臘，共諧連理73載。

英女王逝世 | 5. 英女王用戰爭的優惠券支付了她的婚紗

英女王逝世 | 伊利沙伯二世用戰爭的優惠券支付了她的婚紗。（Twitter ＠The Royal Family）

英女王伊利沙伯二世從來不愁金錢，她卻非常節儉。由英國著名設計師Norman Hartnell操刀設計的英女王標誌性婚紗，採用 13 英尺長的裙擺和 10,000 多顆從美國進口的珍珠編織而成，英女王卻只用了200多張戰爭所配給的優惠券支付。據悉就連其於公開場合所佩戴的名貴珠寶首飾、皇冠都不是她自己買下的，而是從英國皇家收藏基金會（Royal Collection Trust）借來的。

▼▼▼【按圖看】伊利沙伯二世不為人知的6至10件事，英女王不需要駕駛執照、菲臘親王稱英女王為「椰菜」▼▼▼