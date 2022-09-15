戴安娜王妃無法抗拒TOD'S手袋：極簡意式工藝低調展好品味

【戴安娜王妃｜TOD'S】英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II,The Queen of United Kingdom）日前逝世，享壽96歲。在白金漢宮公布英女王正接受醫療監護的消息時，愛德華王子、安德魯王子和威廉王子等王室成員馬上趕往巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）陪伴英女王。英女王的離世震驚全球，讓不少人都因英女王的緣故開始關注英國王室的往後發展，亦有人找回不少往日有關英國王室的報道及趣聞等等。



【戴安娜王妃｜TOD'S】相信英國王室最影響深遠的成員是英女王，僅次於是已故戴安娜王妃（Princess Diana）。（GETTY IMAGES）

相信英國王室最影響眾人深遠的成員是英女王，僅次於是已故戴安娜王妃（Princess Diana），戴妃生前一直走在時尚尖端，是不少民眾的模仿對象，亦成為大家心中的「時尚公主」。其實曾任已故戴安娜王妃的王室造型師Anna Harvey曾表示：「時尚或許不是最重要的，不過她熱愛實驗。」

許多品牌依舊打著戴妃的名氣銷售，如手袋是讓大眾揭開戴妃私下個性的媒介，尤其是當年戴妃漸漸跟王室保持距離時，她的造型師將她形容為「堅持的現代女性，卻從未想過追求時尚。」時至今時今日，已故戴安娜王妃的舊照被世人翻出都不禁大讚她的時尚品味，甚至有不少品牌亦因戴妃的影響成為熱賣經典款式。

>>>6款以戴安娜王妃命名的手袋 除Lady Dior外還有好友設計師品牌？<<<

【戴安娜王妃｜TOD'S】戴安娜王妃生前一直走在時尚尖端，是不少民眾的模仿對象，亦成為眾人心中的「時尚公主」。（GETTY IMAGES）

TOD'S是其中一個已故戴安娜王妃最愛的品牌，在不少舊照中都可見戴妃經常穿著及使用其品牌的時尚單品，而最火熱經典袋款亦成為現時不少荷里活女星的常用袋款之一，可見戴妃影響力驚人，而且具有敏銳的時尚觸覺。今天《01女生》記者就跟大家介紹TOD'S的幾款經典袋款，而其中一款手袋更是向王妃致敬，有興趣的女生切勿錯過！

【戴安娜王妃｜TOD'S】TOD'S是其中一個已故戴安娜王妃最愛的品牌，在不少舊照中都可見戴妃經常穿著及使用其品牌的時尚單品。（GETTY IMAGES）

TOD'S 8款經典袋款 最具代表性非「D-Bag」莫屬

戴安娜王妃最愛品牌之一｜TOD'S DI BAG IN LEATHER SMALL HK$21,900



已故戴安娜王妃最愛的品牌之一TOD'S，因一次戴妃出席公開活動曾使用DI BAG，即時引來民眾的仿傚，其後手袋更以戴安娜王妃為名。TOD'S DI BAG推出不同的配色，當然戴妃同款絕對成為熱買款，棕色皮革樸實又不失時尚感，容量足夠日常使用，價錢亦相當經濟，適合上班一族及學生們。

【戴安娜王妃｜TOD'S】TOD'S DI BAG IN LEATHER SMALL HK$21,900

戴安娜王妃最愛品牌之一｜TOD'S BAG IN LEATHER MINI - WHITE HK$9,900



除了TOD'S DI BAG外，TOD'S也推出不少實用兼不失美觀的袋款。這一款的整體感覺都跟Hermès其中一款袋款略為相似，但是價錢上完全是兩個價位。TOD'S菜籃子手袋同樣設有幾種配色供選購，設計簡單直接，包身沒有加添繁複小細節，讓手袋百搭度大增，喜歡簡約設計的女生不妨可考慮一下。

【戴安娜王妃｜TOD'S】TOD'S BAG IN LEATHER MINI - WHITE HK$9,900

戴安娜王妃最愛品牌之一｜TOD'S BOSTON BAG IN LEATHER MINI - BLACK HK$14,700



波士頓手提袋是近年的潮流時尚單品之一，由奢侈品牌至小眾品牌都紛紛推出不同大小設計的波士頓袋。TOD'S這款波士頓手提袋整體設計簡潔，包身有一個「TOD'S」字樣，而手袋設有多種背法，容易搭出不同的穿搭造型，時而可愛、時而型格都無問題。至於容量方面亦毋須擔心，大多的波士頓手提袋的容量完全是超出想像的大！

【戴安娜王妃｜TOD'S】TOD'S BOSTON BAG IN LEATHER MINI - BLACK HK$14,700

戴安娜王妃最愛品牌之一｜TOD'S BEACH BAG IN RAFFIA AND LEATHER SMALL - BEIGE, BROWN HK$10,500



踏入夏天又怎能缺少草編袋呢？TOD'S草編袋包身有一個「TOD'S」標誌，橢圓形手柄設計，袋內亦設有實用的內部口袋。無論是白色上衣、牛仔褲還是碎花仙氣連身裙，簡單搭上一個草編袋都能為整體造型加分，而且去Staycation或是咖啡廳都成為頂級打卡道具。草編袋絕對是萬年不敗的長青款！

【戴安娜王妃｜TOD'S】TOD'S BEACH BAG IN RAFFIA AND LEATHER SMALL - BEIGE, BROWN HK$10,500

▼▼▼【按圖看】TOD'S 是戴安娜王妃最愛品牌之一：設計簡潔、實用百搭同時又不失時尚感，一齊入手戴安娜王妃同款手袋！▼▼▼