OL返工袋$1,000起輕奢之選！日女至愛MARNI快閃限定店登陸太古城

MARNI MARKET快閃限定店︳奢侈品牌不再是王道，近年市面有不少小眾品牌憑著獨特的風格及高品質成功突圍面出，而意大利品牌MARNI 正是其中一個。MARNI 每年都會在世界各地舉行限時的快閃店，本年6月在銅鑼灣開設MARNI MARKET快閃限定店不久，本月於太古城設限定店。由即日至10月16日於太古城中心2期中庭有MARNI MARKET快閃限定店，有興趣的女生切勿錯過這次限定店，看看可否以最筍價入手MARNI的單品啦！



MARNI最為熱賣的產品都是豐富色調及多變的圖案印花的產品見稱，既獨特又具個人特色，充滿藝術氣息。夏日當然要入手一個充滿夏日氣息的手袋！MARNI整個品牌都深透著自然氣息，把夏日活力繽紛、慵懶完美結合起來。不論上班族或學生們都滿足日常外出所需，一年四季都容易搭配。

MARNI MARKET手袋推介｜MARNI MARKET BAG IN PALE BLUE AND GREEN



這一款手袋相信是以下幾款推介中相對易配襯，顏色配色都較容易接受，而手袋的材質是帶點像尼龍及塑膠混合而成的感覺，整個手袋又薄又輕身。上班族及學生們都合適，可以放下一部手提電腦及文件或書本。由於袋身比較其他面料材質較為輕，因此平日外出遊玩裝下很多東西都不會感到太重。夏日炎炎野餐「打卡」，加上一條清新穿搭，配上這款手袋，絕對會成為眾人焦點。

【MARNI｜MARNI MARKET快閃限定店】MARNI MARKET BAG IN PALE BLUE AND GREEN HK$ 1,500,00（MARNI 官網）

MARNI MARKET手袋推介｜MARNI MARKET CHECK BAG IN BURGUNDY TARTAN WOVEN MATERIAL



MARNI的菜籃子自推出後，𣊬間成為品牌的皇牌時尚單品。基本上都是透過它們家的各款的菜籃子而接觸到MARNI這品牌。再者，菜籃子手袋是近年流行的潮流單品，MARNI家的菜籃子大小適中，個子矮小的女生亦不會太吃力，同樣設有多種配色，色調充滿少女活力感。MARNI的菜籃子亦成為日本女生的必買單品，不管是女藝人、OL還是少女們，都可從她們衣著打扮上看到MARNI的菜籃子的蹤影，可見MARNI的菜籃子的人氣如此旺盛。

【MARNI｜MARNI MARKET快閃限定店】MARNI MARKET CHECK BAG IN BURGUNDY TARTAN WOVEN MATERIAL HK$ 1,600,00（MARNI官網）

MARNI MARKET手袋推介｜MARNI FLOWER CAFE HAMMOCK BAG



MARNI的吊床袋又是品牌另一家熱賣時尚單品之一，以吊床為設計靈感，整個手袋全羊毛面料，百變配色總有一款適合妳。日常普通襯衣隨手拿起MARNI的吊床袋，即時讓整體穿搭提高氣質，且吊床袋直接單肩背，一手把出門東西全裝下，甚至相機都可以放下。

【MARNI｜MARNI MARKET快閃限定店】MARNI FLOWER CAFE HAMMOCK BAG（HANKYU官網）

MARNI MARKET手袋推介｜MARNI MARKET GRANNY BAG IN GREEN CROCHET



MARNI 推出了不少針織手提包，款式獨特又好看，而且亦設有幾種配色。或許大家會擔心色彩繽紛的手袋難以搭配，但其實是剛剛相反。完美把復古穿搭襯出另一番風味，平日簡簡單單上衣牛仔褲，再拿上這款手袋即時把平淡的衣著增添了一點色彩。手袋容量同樣是十分足夠，日常外出必備用品都可放進去，清新配色加上手工編織，一個手袋就能從春夏用到秋冬。

【MARNI｜MARNI MARKET快閃限定店】MARNI MARKET GRANNY BAG IN GREEN CROCHET HK$ 4,238,00（MARNI 官網）

▼▼▼【按圖看】銅鑼灣開設MARNI MARKET快閃限定店開張了！MARNI性價比高又不失時尚的4大袋款，讓服裝造型增添色彩▼▼▼