The Korner限時感謝祭優惠　平底鞋、高踭鞋、靴款低至3折

【The Korner優惠】本地女裝鞋履品牌The Korner近年受到不少女生歡迎，The Korner由即日起推出限時感謝祭優惠，全店鞋款都以優惠價發售，最平低至3折，當中包括OL最愛的平底鞋、高踭鞋都有折扣，而預訂冬季靴款更可以減$200！以下就為大家精選了一系列的抵買鞋款。



平底鞋穿著舒適，一整天都不會累，是不少女生的必入鞋款。The Korner不少平底鞋都設計簡約，推介的款式有Klassic Flats，價錢由$690減至$621，外表簡約低調，加上全牛皮以及厚墊Cushion，穿起來不會刮腳，十分適合上班Smart Casual穿搭。另外，走幹練風的女生則可入手價錢同樣由$690減至$621的Koni Leather，鞋款為百搭的樂福鞋鞋型，配襯上班西褲就最適合不過。

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高踭鞋方面想盡顯女人味就一定要選擇幼跟款式，當中，Klassic High Heels由$690激減至$345，而且更是以全羊皮製作，越穿越舒服，而且高跟高度為5cm，既可突顯腿部線條，又不會因為過高而令雙腿疲倦。不太會穿高踭鞋的女生則可以選擇其他粗跟鞋款，例如：Kedi Heels Sandals、Karla Square Sandals、Kayi Heels等，走路時會更舒適易行。

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另外，轉季在即，現時預訂冬季靴款更可有減$200的限時折扣優惠，當中包括：Kelsey Zip Boots、Kelsey Buckle Boots等短靴或長Boots款式可以選擇，非常抵買。

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