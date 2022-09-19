5對Baby Blue波鞋推薦　IU蔡依林New Balance、PUMA厚底波鞋必搶

你的腳尖，裝載了整片藍天啊！！！



草莓粉好甜、牛油果綠活力滿滿、鵝黃色超可愛…...粉嫩色絕對是點亮OOTD、氣色加分的穿搭神隊友，不過在一眾「粉嫩派系」中，這個同樣自帶減齡、顯白的附帶濾鏡效果，卻更加低調溫柔的「寶寶藍Baby Blue 」絕對是男女通吃首選（笑）！

小編幫大家準備好多雙今年最新推出的Baby Blue球鞋，快手刀把「晴朗天空」穿上腳，走在悶熱戶外再也不厭世啦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2022 粉藍色Baby Blue波鞋推薦

1. New Balance - New Balance XC-72厚底鞋

就說Baby Blue很神，你看，連國民女神「IU」也PICK了一雙！腳上的New Balance的「XC-72厚底鞋」以燕麥米、奶油白為主要色系，整體視覺清新又簡約，只在招牌N字LOGO點綴主角色系Baby Blue，微糖又不會太甜，同時結合多種線條巧妙勾勒的分層結構、外翻鴛鴦方型延伸大底，厚厚鞋底幫腿無限＋長～

2. VANS - VANS SKATE OLD SKOOL

誰說Baby Blue不能帥？潮人圈最愛的VANS經典OLD SKOOL球鞋，就用萬年不退流行的個性鞋型，搭配溫柔杏米色，細節處加入「雲朵白＋寶寶藍」，帥氣、柔美感兼具，搭配裙裝、褲裝都絕配。

同埸加映：厚底小白鞋5大推薦 輕防水adidas波鞋、Converse、PUMA甜美百（點擊放大瀏覽▼▼▼）

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3. PUMA-PUMA TRC Blaze

天后「蔡依林Jolin 」今年夏天的復古愛鞋是它！ PUMA TRC Blaze鞋面以純白透氣網布、米色質感麂皮、Baby Blue的高級皮革及TPU 裁片等異材質拼接打造，光看就很有沁涼感，鞋底及鞋舌特別加入「桃紅色細節」層次更豐富，同時內建「TRINOMIC蜂巢式避震科技」，不只顏值高，緩震力、穩定度、靈活性都超優秀，難怪夠格成為呸姐的戰鞋～

4. CONVERSE - Chuck 70 Vintage Canvas

初次收特殊色的妞妞，妞編輯大推從最基本、最不會出錯的「高筒帆布鞋」下手！CONVERSE的這雙Chuck 70 Vintage Canvas，就是美美的Baby Blue，採用100%寶特瓶r-PET回收材質製成，全身穿素素的，一套上它就是最時髦的懂穿女孩。

5. PONY-PONY馬來貘聯名洞洞鞋 LAIMO塗鴉款

Baby Blue視覺上已經很清爽了！再加入「涼感設計」，保證從腳底涼到腦門（笑），PONY的爆款ENJOY洞洞鞋不只以粉嫩藍色為主色系，還合體台灣知名插畫家Cherng筆下的人氣插畫角色「馬來貘」打造，在腳後跟處印滿不同姿態的LAIMO插圖，透氣洞洞設計＋輕盈鞋身根本香港悶熱氣候救星。

同埸加映：5對百搭波鞋推介 IU同款NB小白鞋、Converse厚底鞋長腿顯瘦必備（點擊放大瀏覽▼▼▼）

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】