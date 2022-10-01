白Tee保養｜6大白色衣物去黃＋防黃「急救」法　助延長白裇衫壽命

【白Tee保養】不論任何衣著風格的女生家中總有一件白恤衫，簡簡單單一件白恤衫再搭配少量飾品就可以出門，絕對是懶人必備的穿搭。不過因香港天氣潮濕及白恤衫顏色關係容易變髒或者變黃，真的讓人相當煩惱！以下《01女生》記者為大家整合了幾種白色衣物去黃清潔方法及防黃方法，大家記得留意以下方法！



>>>3大小白鞋保養法+推薦鞋款 家中2樣物品即可防水防污<<<

白Tee保養（unsplash@mediamodifier）

6大白色衣物去黃方法 有助延長白裇衫壽命

白色衣物去黃方法｜1. 鹽水



坊間不少人購入新衣服都會使用鹽水浸泡衣物一晚，聽聞有有固色作用，確實鹽水在掉色衣物上完美起了作用，特別是黑色。不過對於白色衣物就只有去污功效，由於不少白色衣物在生產間需經過漂白，並無任何染色過程，故此對固色沒有作用。

白色衣物去黃方法｜1. 鹽水（unsplash@wjtuinstra）

人體的汗液含有蛋白質，而鹽水會加快溶解蛋白質。只需於約1000ml的清水（切忌用熱水），加入50g食用鹽粒，再攪拌均勻，然後把衣物浸泡10-20分鐘，在汗漬的位置輕輕揉搓，之後加入少量洗衣液清洗，便能輕易把汗漬去掉。

白色衣物去黃方法｜2. 切忌用熱水



同上提及白色衣物在生產間經過高溫漂白，故此一般衣物標籤都會建議使用30度清水清洗。由於溫度過熱的水有機會損害衣物纖維，從而分解衣物的漂白成份，導致材質脆弱化，容易出現縮水、氧化等問題。

白色衣物去黃方法｜2. 切忌用熱水（unsplash@Daniela Paola Alchapar）

白色衣物去黃方法｜3. 忌高溫烘乾



剛才亦提及高溫會破壞衣物材質。香港天氣潮濕不少人家中洗衣機也配備乾衣功能，但是白色衣物在烘乾過程中，亦會因高溫而加速變黃。最理想當然是採用自然烘乾的方法，同時避免陽光直接照射，免得白色衣物的材質脆弱化。

白色衣物去黃方法｜3. 忌高溫烘乾（unsplash@Ricardo Gomez Angel）

▼▼▼【按圖看】白色衣物去黃方法｜餘下3種去黃「急救」法▼▼▼

白色衣物防黃保養2大法

白色衣物防黃保養方法｜1. 防潮劑



女生天生購物狂，不知不覺漸漸遺忘了部分不常穿的衣服，這樣那些白色衣物亦會不自覺地變黃。其實大家整理衣櫃時不妨多善用防潮劑，這樣亦可預防不常穿的白色衣物變黃的機會。衣櫃中的濕度是直接影響了白色衣物，使其容易出現發霉發黃的情況，定期更換防潮劑有助保持衣櫃乾爽，減低發霉發黃的機會。

白色衣物防黃保養方法｜防潮劑（unsplash）

白色衣物防黃保養方法｜2. 避免配搭深色衣物一同清洗



眾所周知白色衣服一沾色就相當顯眼，擺放時避免跟深色衣物一同放置。另外，清洗過程亦避免跟深色衣物一同清洗，由於難以確保深色衣物清洗過程中會否掉色，當混雜一同清洗會使白色衣服漸漸換了另一種顏色。

白色衣物防黃保養方法｜避免配搭深色衣物一同清洗（unsplash@planetcare）

白色衣物「急救」法 向污漬說不

白色衣物「急救」法 ｜1. 去污筆



「大頭蝦」的女生手袋絕對不能沒有去污筆，進食過程不幸被醬汁飛濺在衣物上，去污筆正是最好的救星。由於去污筆是有效防止污漬擴大，之後清潔也會變得輕鬆易辦。

白色衣物「急救」法 ｜去污筆（hktvmall）

白色衣物「急救」法 ｜2. 3秒凍水去污法



不少人都相信「3秒定律」，就是當食物掉到地上，只要在3秒內撿起來，再進食都是沒關係的。同樣道理，大家亦可運用拯救白色衣物。當衣服受污後，3秒內於沾污位置用凍水輕拍，凍水有效把部分污漬吸起又不損衣物纖維，之後再用肥皂清洗即可。