90後復古熱潮捲土重來！泡泡襪、低腰褲怎樣搭配？

歷史總是不斷的重複，潮流也一樣，不然也不會有「復古」出現了。比較留意時裝或喜愛韓流的女生們應該也會發現，2022年非常多復古元素的時尚回歸了！其中包括90年代日本JK流行的泡泡襪、低腰牛仔裙褲、繽紛珠串手機繩、蠟筆色螢光喇叭褲，還有襪套等等，通通都勾起90後和千禧年代的回憶。這股復古潮流也燒到不少韓星身上，讓我們一起重溫其中一些懷舊時尚吧！



90年代復古單品 | 1 泡泡襪

鬆垮垮長白襪，我們叫作「泡泡襪」。（IG @yuiby___）

以前走在街上，穿校服的中學生的長白襪通常不會拉到最盡，反而會留下皺摺，看起來有點不經意的感覺。其實在90年代，亞洲非常流行誇張一百倍的鬆垮垮長白襪，我們叫作「泡泡襪」。它絕對不是因為洗太多而變形，而是源於美國人為了配合登山靴子而發明的靴襪。而居住於日本中部山區的婦女們為了保暖，也會編織這種襪子給孩子穿。這種襪子原來的設計是長而貼身的，只是經常穿著拉扯導致滑落感。

日本電視台訪問過街頭上穿著泡泡襪的JK，當中不少人表示是受到IG和Tiktok網紅所影響。（日本新聞節目《日テレNEWS》截圖）

當時泡泡襪風靡整個日本，剛好迷你裙「當道」，把裙子改短的同時，JK們為了禦寒，會穿上泡泡襪。而且泡泡襪有助修飾身材，雙腿看起來會更纖瘦和高挑。據說當時每位女高中生家裡平均會收藏10雙泡泡襪。不過乍看也知道這種襪子很容易滑落，因此JK們當時會在襪子邊緣塗上皮膚使用的襪膠以固定其位置，防止其因為跌至腳裸而變得太累贅，影響觀感。而那時候不少日本高中都禁止女學生穿著泡泡襪回學校，不過她們喜歡泡泡襪的程度才不會給這樣的小挫折給考驗到，她們都會在離開校園後從袋子拿出泡泡襪套在正在穿的薄襪子上！

千禧過後，泡泡襪的熱潮已逐漸減退，不過2022年又再次蔓延起來，日本連鎖時裝店GU也有在售賣。曾經想過廢除泡泡襪產線的廠商近期亦再度收到青少年對泡泡襪的查詢，日本電視台訪問過街頭上穿著泡泡襪的JK，當中不少人表示是受到IG和Tiktok網紅所影響。日本大學教授及市場分析師原田曜平認為近來商家偏向以「不良少年」當作稀有價值來宣傳，就像香港人常說「MK妹已經絕種」，以Cosplay為由穿起泡泡襪也算是娛樂的一種。

各大品牌也出現泡泡襪配配搭。（Miu Miu官方IG）

90年代復古單品 | 2 低腰牛仔裙褲

水原希子以一件三角形下擺的上衣，配襯低腰牛仔褲。（IG @i_am_kiko）

今年初一眾女星身穿Miu Miu低腰迷你裙的造型照在社交網絡上爆紅，這樣的穿搭雖然型格有個性，露於人前的腰部線條顯得十分性感，卻非人人能夠駕馭。低腰剪裁會露出小腹肚腩，也可能顯腳短。不過Y2K熱潮中，低腰身、寬鬆版型的長褲絕對不能少。小背心配上低腰褲，露出性感的臍環與腹肌，凸顯臀部線條。其實要避開這些穿低腰下身的地雷和陷阱，也不是那麼難，以下5點可能幫助到你！

短版上衣不一定要搭配高腰牛仔褲，其實配上低腰褲能營造出不一樣的感覺。上身可以襯一件長袖上衣，將視覺焦點放在腰背線條上，如果擔心會顯得比例不好的話，下身可以改為迷你裙或熱褲，拉長雙腿的視覺效果。若不太習慣穿短裁上衣，不妨與水原希子一樣，穿一件三角形下擺的上衣，或者參考太妍的絲巾綁法，作為上衣。

Jennie穿著綁帶小外套。（IG ＠jennierubyjane）

綁帶小外套也不失為一個好選擇，與倒三角top剛好相反，小外套可修飾腰部兩側的贅肉，內搭一件背心亦非常適合。又或者把衣擺紥進褲裡，也能徹底藏著肥肉。

高腰的內褲可以遮住小腹和營造出層次感。（IG ＠daraxxi）

還有一個一般人可能想不出來的搭配方法，就是穿一條中腰或高腰的內褲！可以遮住小腹之餘，亦可以營造出層次感。

腰鏈同樣是今季的必備單品。（IG ＠for_everyoung10 )

腰鏈同樣是今季的必備單品，扣在腰間令腰身看起來更加纖細，可成為造型的亮點，讓別人的目光停留在腰鏈上。

90年代復古單品 | 3 襪套

襪套在韓流同樣成為大熱。( IG @nayeonyny )

2022年的時裝界坐上了時光機，讓千禧時代火熱單品強勢回到主流。當年韓國元祖女團S.E.S.、Fin.K.L.也是穿著寬大的襪套打歌，是當時韓妞最夯服飾之一。大勢所趨，韓國演藝圈也紛紛跟上「Year of 2000」Y2K風格，KPOP人氣女團彷彿穿越20年前，以一身復古裝扮作為主打歌風格。

8月以《BETWEEN 1&2》回歸的TWICE，在主打歌〈Talk that Talk〉MV中挑戰正紅的Y2K穿搭。( YouTube )

8月以《BETWEEN 1&2》回歸的TWICE，在主打歌〈Talk that Talk〉MV中挑戰正紅的Y2K穿搭，其中4位成員亦穿著襪套出鏡。娜璉穿著與亮麗藍色短裙和藍色過膝襪套、Sana搭配奶油白的甜美風襪套，而志效和Momo則以燕麥米色系的襪套搭配百摺短裙。較厚重的襪套可以在秋冬季節為雙腿保暖，配上輕盈青春的短裙就絕對不會有錯了。

新女團NewJeans以復古造型亮相。( YouTube )

今年由韓國HYBE子公司ADOR的新出道女團NewJeans一亮相，新復古風格隨即引起熱議。不論MV服裝還是打歌造型都走Y2K風格，配上經典襪套。在音樂放送節目《M Countdown》中，NewJeans成員統一以黑、白、灰配色造型表演LIVE，其中成員Hanni以及Haerin就分別搭配灰色、黑色襪套登上舞台。

Rosé腳上就搭配一雙粉紅色的皮質襪套。( YouTube )

說到韓團，不得不提就是BLACKPINK近日帶著〈Pink Venom〉回歸，登上「MTV 音樂錄影帶大獎（VMA）」的舞台時，以黑色加上粉紅色作為主調。Rosé腳上就搭配一雙粉紅色的皮質襪套，膝蓋處有扣帶設計。