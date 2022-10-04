哈七時尚打扮愈見母親影子　10大造型從甜美女孩到迷人性感

【巴黎時裝周｜哈七】由Victoria Beckham開設的同名品牌，近日首登巴黎時裝周。她曾言在巴黎表演是件大事和夢想，故這次實現目標，對其而言意義非常。素來得全家人撐場的她，這次也不例外，現年11歲的女兒Harper Seven（哈七）更成焦點，以黑色吊帶蕾絲開胸裙，展示出魅力時尚的一面。哈七身為家中掌上明珠，加上相貌甜美，從小至大得到傳媒爭相拍攝，其服飾造型更與過往略不同，雖依然充滿可愛少女感，同時亦多添一點女性魅力，開始有著母親的時尚影子，不得不說哈七已經長大了！現在就盤點一下她的10個時尚造型吧！



【巴黎時裝周｜哈七】哈七(圖中)以黑色吊帶蕾絲開胸裙支持母親的時裝展。(IG@Victoriabeckham)

【巴黎時裝周｜哈七】哈七短髮時期曾愛戴蝴蝶結髮帶。(IG@Victoriabeckham)

【巴黎時裝周｜哈七】造型一：可愛甜美形象



哈七自小予人可愛的公主形象。她在3年前曾剪去長髮，轉以清爽短髮示人，當時有段時間她常戴蝴蝶結髮帶配襯不同造型，以添甜美感覺。在一次與父親David Beckham及哥哥的合照中，她便穿上奶黄色背心裙，並用粉藍色髮帶作點綴，締造出活潑和陽光的魅力，同時不失甜美的氛圍。

【巴黎時裝周｜哈七】哈七溫文乖巧的一面。(IG@Victoriabeckham)

【巴黎時裝周｜哈七】哈七梳孖辮增添整潔及精神感。(IG@Victoriabeckham)

【巴黎時裝周｜哈七】造型二：文靜乖巧形象



雖個性看來活潑好動，但哈七也有文靜一面。Victoria曾拍下其認真讀書時的模樣，可見她穿上寶藍色背心裙，內搭一件藍白幼間恤衫，呈現出高貴及乖巧的形象。她亦梳孖辮增添整潔及精神感，並減少沉悶和書蟲的印象。

【巴黎時裝周｜哈七】哈七曾穿純白色調造型。(IG@Victoriabeckham)

【巴黎時裝周｜哈七】造型三：悠閒優雅形象



白色予人舒適感覺，哈七便以甜美的皺身連身裙，配搭米白色牛仔外套、白襪及小白鞋，營造出柔和得來，帶點運動型格的感覺。她亦以蓬鬆的微卷髮型，襯托純潔軟綿的感覺，展現出法式優雅感覺。此外﹐她連手機機殼也是白色的，打造出舒適的一致感。

【巴黎時裝周｜哈七】哈七近期也會作女人味的打扮。(IG@Victoriabeckham)

【巴黎時裝周｜哈七】哈七的服飾正是來自Victoria的衣櫥。(IG@Victoriabeckham)

【巴黎時裝周｜哈七】造型四：迷人性感形象



近年哈七間中嘗試較大膽的造型，就像偶爾叛逆一下般，展示出可愛迷人的性感。除了開胸服飾，她還會選絲質典雅連身裙，隱隱散發成熟魅力。這套衣服正是來自Victoria的衣櫥，哈七穿起它時，相當有母親的影子，不知兩人日後會否穿起母女裝，一起展現時尚感呢？

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【哈七Q&A】