Dior手袋2023｜春夏季系列新款示範：蕾絲Lady Dior、編織水桶包

Dior手袋2023｜Dior是深受不少女生喜愛的時裝品牌，品牌的2023春夏季系列時裝秀在日前完美落幕，創意總監Maria Grazia Chiuri 今季從品牌歷史典藏汲取靈感，重塑巴洛克宮廷風，把蕾絲、刺繡等古典服裝元素融入今季新品之中，立即看看Dior 2023春夏系列手袋款式！



Dior手袋2023｜Cannage 藤格紋 Shopping Bag

Cannage 藤格紋一向是Dior的經典元素，今季繼續保留這標誌性格紋，把 Lady Dior 袋款轉化成 Shopping Bag 款式，帶來令人耳目一新的變化，不失優雅感之餘亦略帶型格風！袋款上的轉變為女生們提供一個更實用的袋款選擇，Dior迷們千萬不要錯過！而 Shopping Bag 上仍然飾有「D.I.O.R.」吊飾，令手袋增添亮麗特色。

Dior手袋2023｜Cannage 藤格紋 Shopping Bag（gettyimages）

Dior手袋2023｜ LADY DIOR、LADY D-JOY

而作為女生們夢寐以求的袋款 LADY DIOR 與 LADY D-JOY，設計師亦在今季為2大袋款注入新元素，它們一擺以往藤格紋的經典元素，LADY DIOR 袋款換上了由蕾絲織成的玫瑰花布料，而 LADY D-JOY 就注入了雕花皮革，精緻的工藝完美彰顯品牌特色，為2款經典手袋重新雕塑出新形象、新風格，絕對是今季必收之選！

Dior手袋2023｜ LADY DIOR（gettyimages）

Dior手袋2023｜ LADY D-JOY（gettyimages）

Dior手袋2023｜玫瑰暗花水桶包

水桶包可說是每年春夏的必收袋款，其精緻可愛造型向來迷倒不少女生，加上款式容易配搭，適用於出席不同場合。Dior於2023春夏系列之中，這款飾有玫瑰暗花的水桶包低調展現典雅氣質，綴有流蘇作點綴，相當優雅亮眼！手袋配有可調校及可拆卸式的尼龍皮革肩帶，可用作不同的背法，打造不同的時尚造型，展現知性美。

Dior手袋2023｜玫瑰暗花水桶包（gettyimages）

Dior手袋2023｜編織水桶袋

編織款式是近年大熱的時尚重點，在新季系列之中亦不乏編織手袋吧！Dior 在這個新款水桶袋上加入了編織元素，方正水桶袋型充滿立體感，更能展現摩登時尚特色，編織設計簡約但細緻，彰顯出品牌獨有的編織工藝，相信到時必定會再度牽起編織袋熱潮！

Dior手袋2023｜編織水桶袋（gettyimages）

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