網購買LOEWE手袋低至72折　記者親授1招變歐洲定價

【LOEWE手袋2022／NET-A-PORTER網購教學】LOEWE近年成為了不少女生的愛牌，但大家有沒有想過可以用低至72折的價錢入手LOEWE手袋？其實除了於香港的LOEWE專門店入手外，大家亦可於大型網購平台NET-A-PORTER以低至72折的歐洲定價購買LOEWE的熱門手袋，可節省不少金錢。



大型網購平台NET-A-PORTER有多個名牌的精品發售，所有產品都為官方正品授權，不怕買到假貨。記者就曾親身於NET-A-PORTER以歐洲定價入手LOEWE手袋，以下就為大家分享購買步驟。

NET-A-PORTER設有香港版面，如想以歐洲定價入手，就須將NET-A-PORTER轉為歐洲版面（可選意大利、法國等歐元區國家）購買，選好心儀手袋後再以歐元付款即可。只需消費滿400歐元或以上，NET-A-PORTER即提供免費全球配送服務。記者親試，在NET-A-PORTER下單後，最快只需2天便可收到由DHL配送的包裹，非常有效率。此外，包裹會以NET-A-PORTER的黑色絲帶禮盒包裝，仿如直接從專門店抱走手袋一樣，開箱時儀式感十足。打開後LOEWE的塵袋、吊牌、保養卡等物品亦全部齊全。

於NET-A-PORTER歐洲版面可以低至72折入手LOEWE（NET-A-PORTER）

NET-A-PORTER一直都有LOEWE手袋發售，如選擇以NET-A-PORTER的歐洲版面購買，就可以低至72折的歐洲定價入手。以經典的Puzzle為例，香港的售價為HK$23,950；NET-A-PORTER只需EUR€2,250（約HK$17,570），足足便宜了HK$6,380！另外，香港售HK$9,300的Nano Amazona，於NET-A-PORTER官網更只需EUR€850（約HK$6,631），是LOEWE的親民入門之選。

▼▼▼【按圖看】LOEWE香港及歐洲網購價錢比較▼▼▼