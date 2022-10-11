TWIST限時名牌手袋低至4折　消費券額外優惠高達85折

【TWIST優惠】政府電子消費券派發後，相信不少女生都會考慮用消費券入手名牌手袋。TWIST 全線分店及 eShop 由即日起舉行秋冬減價優惠，多款名牌手袋減價低至4折，例如TORY BURCH、BURBERRY、BOTTEGA VENETA、LOEWE等。此外，以消費券付款更可享額外高達85折。



TWIST的秋冬減價優惠分為門市及網店兩個部分，減價款式各有不同。推介的抵買手袋有BOTTEGA VENETA的Cassette Mini，由$8,600減至$5,160；而BURBERRY的Freya就由$14,300減至$8,580，不到萬元就可以入手。其他減價的品牌還包括LOEWE、TORY BURCH等人氣名牌，價錢低至4折。

▼▼▼【按圖看】TWIST優惠│門市減價款式及價錢▼▼▼

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此外，TWIST亦有限定消費券優惠，10月期間以 WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通 、Tap&Go 或 BoC Pay 購買基本折扣 6 折或以上貨品，可享一件額外 9 折，兩件額外 85 折；折後買滿$2,000 再減$100。

▼▼▼【按圖看】TWIST優惠│網店減價款式及價錢▼▼▼