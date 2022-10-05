UNIQLO x JW ANDERSON秋冬系列10月中開賣　必入極簡連身裙、外套

【UNIQLO x JW ANDERSON】UNIQLO x JW ANDERSON的聯乘的服飾系列一直都擁有超高人氣，UNIQLO將於10月中再度與JW ANDERSON合作，推出2022的秋冬季服飾，當中包括：連身裙、外套、長褲、襯衫等，設計充滿極簡英倫風，UNIQLO x JW ANDERSON 2022系列將於10月14日開賣，即看有什麼必入靚款吧！



秋冬衣櫃必備的一定是各種保暖外套。想要打造英倫風造型的女生就要入手雙面織紋附腰帶大衣，大衣以尼龍及羊毛製成，非常保暖，綁上腰帶不僅有修腰效果，更充滿俐落感。另一簡約推介就有羊毛混紡短款外套，短身設計特別適合搭配牛仔褲，型格感十足。

▼▼▼【按圖看】UNIQLO x JW ANDERSON│外套款式及價錢▼▼▼

今次聯乘系列值得推介的款式還有裙款及長褲。OL們可以考慮入手棉質混紡直腳長褲，直腳設計可營造出幹練俐落感，十分適合Smart Casual打扮。走氣質溫柔風格的女生就要入手棉質打褶連身裙及Merino 混紡 Polo 連身裙，一條裙就可以省卻配襯其他服飾的煩惱。

▼▼▼【按圖看】UNIQLO x JW ANDERSON│裙款、長褲款式及價錢▼▼▼

UNIQLO x JW ANDERSON聯乘系列還有其他服飾登場，例如有針織衫、襯衫、HEATTECH 襪子等，最平只需$49起就可以入手北愛爾蘭設計師 Jonathan Anderson的設計。

▼▼▼【按圖看】UNIQLO x JW ANDERSON│服飾款式及價錢▼▼▼